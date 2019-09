Pascoalino: ‘Quase…’

Quase…

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Quando o meritíssimo juiz Lalau declarou, sob juramento, que ficou rico por culpa de um tio alfaiate, de quem ele era herdeiro, não me veio à mente o circo dos criminosos do colarinho branco e suas laranjas amestradas. Lalau só estava querendo ser coerente com as suas próprias mentiras. Afinal, para que cair em contradição agora, depois de velho, se há vários anos ele declara as mesmíssimas coisas à Receita Federal e o leão acreditava? Mas não foi nada disso que pensei. À simples menção da palavra alfaiate me lembrei foi do Zé Amaral, o primeiro homem que quase ficou rico de uma hora para outra na minha cidade.

Quando a loteria esportiva chegou ao Brasil, as localidades mais distantes estavam impedidas de praticar essa modalidade de esperança. Nas lotéricas mais afastadas ainda não existia a máquina de perfurar cartões. Era o nosso caso naquele fim de mundo. Mas logo apareceu um vivo disposto a levar os jogos para furar em Vila Pereira. Ao contrário do volante que o próprio apostador preenchia à mão, caprichando na letra para uma eventualidade da sorte, o cartão que voltava da lotérica não trazia sequer o nome dos times escrito. Era um cartãozinho impessoal, cheio de furos (como um bilhete de trem ou recado de cego) que o apostador colocava sobre um volante preenchido com o resultado do domingo para ir contando os furinhos coincidentes. A princípio parecia complicado, mas em pouco tempo até as crianças sabiam o procedimento.

E todo mundo aderiu ao novo jogo, cansados que estavam de perder dinheiro nas outras modalidades do azar. O jogo simples da esportiva saía bem em conta, de forma que todos podiam participar. Os ditos bolões ainda levariam algum tempo para se formar e, quase um ano depois, o professor João Arnaldo descobriu por meio da aritmética que mais difícil do que fazer 13 pontos era errar todos os prognósticos. Foi uma revelação bastante curiosa que se mostrou absolutamente inútil para ganhar o prêmio.

Entrava mês, saía mês, e todo mundo continuava pobre como no mês anterior. Em compensação, ficamos conhecendo times nunca dantes comentados: Íbis, Itabaiana, Criciúma, Arapicara… E os últimos escores de cada um, a história dos confrontos diretos, tabus, problemas de escalação, mando de jogo, mudança de técnico, tudo.

O Zé Amaral era balconista da Americanas, uma das boas casas do ramo de tecidos da minha cidade. Além da lábia habitual, seus instrumentos de trabalho eram o metro amarelinho e uma tesoura sem ponta, própria para cortar pano, que os balconistas traziam com os dois olhos para fora num bolso do cós da calça. O Zé, claro, era um dos que apostava toda semana. Antes que o leitor tire conclusões precipitadas, apesar de mexer com pano, o Zé Amaral não tinha idade para ser o tio do juiz Lalau. Se bem que quando uma autoridade quer meter a mão, esses detalhes são de menos.

Quando furava o pneu do caminhão do Íbis, faltava luz no campo do Arapiraca, ou morria um jogador daqueles times, o jogo que não se realizava ia para sorteio. Isso era muito comum, e veio a acontecer justamente naquele domingo em que o Zé Amaral conseguiu acertar os outros 12 jogos – apenas um foi para sorteio na segunda-feira. A Rádio Cultura transmitia, ao vivo, em ondas médias, e a mulher do Zé achou mais prudente acompanhar o sorteio no rádio de casa. O Zé pensava diferente. Ainda mais que tinha um duplo no jogo pendente. O casal só concordava num ponto: não contar nada pra ninguém (nem parente) para evitar olho gordo.

Sebastião Moraes estava no banco da farmácia esperando entrar algum doente da segunda feira quando viu, do nada, uma tesoura ser arremessada para o meio da rua – ainda era uma rua de terra a principal da minha cidade. Logo atrás da tesoura vinham os gritos de uma comemoração solitária que o o Zé Amaral arrancava lá do fundo dos pulmões. “Não trabalho mais, não trabalho mais”.

Nos primórdios da loteria esportiva, era praticamente impossível se fazer os 13 pontos – só depois é que o povo foi aprendendo. No começo, nem existia projeção para um possível número de ganhadores que iriam rachar o prêmio. Com 13 pontos na mão, o sujeito sabia que estava irremediavelmente rico. Daí, o felizardo trancava a casa, dava um chute no cachorro (e na mulher, se ela estivesse por perto), e sumia do pedaço.

A mulher do Zé Amaral, no caso, estava a várias quadras do centro, tomando água com açúcar, sintonizada na minha, na sua, na nossa Rádio Cultura. O santo do Zé era forte e o sorteio deu-lhe o ponto derradeiro. Das Americanas até a Caixa Federal era um pulo, mas quando o Zé ali chegou para depositar o cartão premiado, ele já vinha liderando uma passeata. O gerente em pessoa atendeu o novo milionário com uma cara de cão amigo. Educadamente, ele pediu para o acompanhamento aguardar na calçada – era muita gente. O Zé passou para dentro do balcão no exato momento em que pipocaram os primeiros fogos lá para os lados da livraria Mariza.

O gerente tomou a primeira providência que lhe cabia: mandou servir um cafezinho para o novo correntista. Ato contínuo, colocou o cartãozinho do Zé sobre o resultado da semana e foi contando os furinhos. Quando terminou, o gerente suava pela língua. “Treze, não falei?”, disse Zé Amaral.

A Rádio Cultura deu em edição extraordinária e a cidade, enfim, já parecia outra. Ao preencher um formulário, inocente de tudo, o gerente pôs tudo a perder, e o Zé haveria de odiar para sempre aquele babão, sem considerar que, mais cedo ou mais tarde, todo aquele equívoco acabaria vindo à tona. Ele tinha feito 13 pontos, não havia dúvida, só que o cartão “premiado” era o que já tinha corrido na semana passada.

Da Caixa, José Amaral saiu direto para casa – era hora do almoço. Nem perdeu tempo de ir ver se a tesourinha ainda estava lá, no meio da rua.