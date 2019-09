Colégio Objetivo promove a solidariedade

Escola promove gincanas e brincadeiras

para arrecadar alimentos e outros produtos

O Colégio Objetivo de Santa Cruz do Rio Pardo realizou, no último dia 9, uma grande ação de solidariedade.

Com a união de alunos e professores, durante o decorrer de toda a semana a escola promoveu gincanas, brincadeiras e arrecadações de produtos para serem doados, como tampinhas de garrafas, lacres de alumínio, remédios cartelados e vários litros de leite.

Ao todo, foram arrecadados 135 quilos de lacres, que serão será destinado para confecção de cadeira de rodas. Além disso, 14 quilos de remédio cartelados e mais de 1,2 quilos de tampas plásticas de garrafas pet também foram arrecadados. O mais impressionante foi o leite: a escola conseguiu 5.200 litros do produto.

Tudo será doado para instituições de caridade, como a Rede do Câncer, o Lar São Vicente de Paula, Instituição Frei Chico, entre outras.

Em nota, o Objetivo agradeceu a todos os envolvidos.