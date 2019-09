Geraldo Machado: ‘Embaixo da serra’

Embaixo da serra

Geraldo Machado *

“As confissões augustas

são as dos poetas e dos

santos”. Guerra Junqueiro.

Nem um nem outro — poeta ou santo — não tenho confissões públicas nem confidenciais. Tenho histórias na memória, esta escrivaninha onde arquivo lembranças que me dão prazer ao recordá-las. O tempo não apagou, a vida não desdenhou e eu, humano e sensível, jamais esquecerei. Venho contando, semana por semana, tentando preservar o que considero importante não levar comigo para o esquecimento fatal e derradeiro.

O rio Paranapanema, de Piraju a esta parte, descrevia um curso irregular e sinuoso. Digo de Piraju a Chavantes, porque só esse trecho nos interessa agora. Abriu o seu leito nas rochas de arenito e basalto, cavando barrancos altos, calçados por rochas outrora cobertas por matas ciliares de imponente visual. Esse Paranapanema que conheci, cercava, numa curva, a região onde tenho o meu sítio. Olhando de frente, eu tinha o Panema (para os íntimos), de Chavantes. Virando nos calcanhares, 180 graus, eu tinha de fronte o Panema de Ipaussu. Lá estava a Ilha Grande, do Cristiano. Essa ilha, sempre teve um morador isolado: Zé, João, Joaquim da ilha. Criavam porcos e cabras soltos. Enfrentavam a maleita e a insegurança. Havia lá uma balsa que ligava Ipaussu e Timburi.

Esse bairro se chamava “Embaixo da Serra”. A maioria dos proprietários eram italianos que trabalharam como imigrantes na Fazenda “Bela Vista”, do coronel Cunha Bueno. Depois de anos de trabalho como empregados e colonos, compravam um sítio para morar com a família e plantar café. Lá viveram os Spagollas, os Contis, os Gazollas, os Rossos, os Reginatos, os Muraros, os Barduccos, os Martelozos os Albaneses e outros que não me cabe enumerar aqui por economia de espaço. Todos esses, conviveram com a minha família com laços de amizade imorredoura. Nesse caso, não há economia de espaço nem de tempo. Um mineiro, Cristiano Rodrigues da Silva, tinha o melhor sítio, com café e engenho de pinga. Com esse senhor a amizade ultrapassava os limites para alcançar o nível de quase um parentesco. Como eu gostava de descer a serra para visitá-lo! Descia-se por um caminho costeando a serra, cercado por linda capoeira de sapuvas, lixeiras e caviúnas. Lá em baixo, pela fumaça das chaminés se contavam as casas. Em Ipaussu há pouco tempo, viviam três de seus filhos, como descendentes dessa família da maior estimação: a Mulatinha e o Gabriel (Bié) e Edméia, que felizmente se encontra entre nós. Somados aos Spagollas (que já tenho falecidos os mais velhos, o Ernesto e o Armando), fazem todos uma profunda falta que nunca será compensada, irremediavelmente.

Com a barragem da Usina Hidroelétrica Chavantes, esse bairro de terras muito férteis foi todo coberto pela águas límpidas do nosso rio maior. Quanta imagem, quanta história naufragadas! Só não afogaram a minha memória, a minha gratidão. É uma parte de minha vida que não foge jamais da lembrança que ficou lá embaixo, da serra e da água.

O “seu” Cristiano sempre vinha visitar meu pai e meu tio Quincas. Chegava a cavalo no “Macaco”, um animal de cor preta, pequeno para um cavaleiro daquela estatura. Quando chegava à minha casa, com o cavalo suando na tábua do pescoço, cansado por subir a serra, costumava (nas minhas férias escolares), me encontrar pelo terreiro e pelo pomar atrás de travessuras. Era só me ver, mal apeado da alimária, me dava as rédeas dizendo com carinho e sinceridade: “Toma, Geraldo, vai dar uma volta no “Macaco”. O Cristiano não fez outra coisa na vida a não ser, servir. Nada para ele, nesse sentido, era entrave.

Gostava de visitar meu avô quando este, já velho, não saía mais de casa. Fazia tudo para agradar. Numa das visitas, disse que ia plantar café num morro muito alto, livre de geada. Vovô, que conhecia a parte alta desse cocurutu, quando caçava, disse ao Cristiano: “Você não vai poder plantar café lá em cima, o chão é muito caído”. O Cristiano retrucou: Não “seu” Possidônio, o senhor está enganado, lá em cima é uma bacia”. Meu avô não perdeu o mote: “Sim, é uma bacia, mas de bruços”…

Assim passa o tempo. Nós não ficamos — estamos. Bem o mal. Mas, vale lembrar. Lembrar dos amigos que nos dignificaram com a amizade, e deixaram a descendência como penhor. Embaixo da Serra, hoje, está embaixo d’água. Quanta lembrança submersa, quanta saudade afogada! Trago a alma inundada e os olhos secos. Não vale chorar, só vale lembrar que foi tudo alegre e grandioso como a infância que teve tanta gente boa como exemplo. Exemplo que marcou a minha vida e me fez maior, maior sem tamanho, mas pelo que cabe dos valores recebidos e pelas impressões recolhidas. Enquanto isso, dizer com Virgílio: In primo venerare Deos….

* In memoriam