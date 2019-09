Grupo restaura fonte de Sodrélia

Com autorização do governo, moradores do distrito

restauram obra de arte que já foi da praça de S. Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Sodrélia já teve uma fonte bem no meio do distrito, com água jorrando através de uma estátua de um anjo e ricos detalhes ornamentais na base que lembram o mundo das águas. Ao longo dos anos, foi destruída e sobrou apenas a base. No entanto, um grupo de moradores de Sodrélia, em parceria com a restauradora Flávia Soares, está decidido a recuperar a antiga fonte. É um trabalho lento e minucioso, mas que pode ser concluído antes do final do ano.

O monumento, na verdade, ficava na praça Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, quando o espaço ainda se chamava Praça da República. Não há muitas informações sobre a história ou a data da obra de arte, mas possivelmente ela foi instalada numa das grandes reformas do espaço, a partir dos anos 1950.

Segundo consta, a estátua foi retirada do centro de Santa Cruz no início do governo de Carlos Queiroz, a partir de 1964, quando a atual praça Leônidas Camarinha foi totalmente remodelada e ganhou uma moderna fonte luminosa. A obra de arte, então, foi transferida para Sodrélia e instalada no centro do distrito. Ficou anos no local, até que foi destruída por um ato de vandalismo. Ficou apenas a bacia, que sumiu, além da base, que depois também foi retirada e colocada no canteiro da única avenida de Sodrélia. Virou um monte de concreto sujo e sua história foi desaparecendo. A antiga fonte foi aterrada.

Preservação histórica

Foi, então, que um grupo de moradores do distrito planejou retomar os antigos valores de Sodrélia. Vinícius dos Santos Cassiolato, 51, funcionário do Judiciário, mora há cinco anos no local, desde que conheceu a mulher, Cláudia, que já morava em Sodrélia. Além do caso de amor, o estilo de vida bucólico também virou um atrativo para Cassiolato, já que as famílias do distrito ainda têm o costume de conversar na rua, com cadeiras nas calçadas, e todo domingo tem alguma festa ou jogo no estádio “Lúcio Casanova Neto”. O aposentado Mauro Mioto, 70, está há mais tempo no distrito, há praticamente dez. Juntos, eles resolveram iniciar um projeto de remodelar Sodrélia e resgatar antigos monumentos.

A iniciativa começou com um novo cruzeiro, que voltou ao cenário da principal entrada da área urbana, junto com uma imagem do Cristo Redentor. Agora é a vez da fonte da praça central e, depois, um antigo bebedouro, que ainda existe, também deverá ser restaurado.

Vinícius, inclusive, começou a fazer uma espécie de “livro ouro” para arrecadar recursos. O plano é comprar uma imagem semelhante à antiga e uma bacia nova por onde a água jorrada vai cair. A base está sendo restaurada pela artista Flávia Soares, que ficou impressionada com os detalhes da obra de arte. “Vamos chegar o mais próximo do original”, contou Cassiolato. O grupo ainda está estudando uma forma da água chegar à fonte, pois descobriu que antigamente o sistema funcionava apenas por gravidade.

Trabalho delicado

A restauradora Flávia Soares está trabalhando na peça que sobrou da antiga fonte de Sodrélia já há várias semanas. A base de concreto permaneceu vários anos abandonada, mas a retirada de muitas camadas de pinturas e cal passou a mostrar detalhes exuberantes que não haviam sido percebidos.

A artista começou a restaurar imagens há quatro anos, como uma forma de terapia, mas hoje já é considerada uma especialista no ramo. Flávia costuma ser requisitada por igrejas católicas e possui clientes em várias regiões de São Paulo.

Convocada pelo grupo de moradores, Flávia Soares virou uma entusiasta do projeto e começou a pesquisar fotos antigas da estátua do anjo, quando ela ainda estava na praça central de Santa Cruz do Rio Pardo. Não achou muitas, mas o suficiente para ter uma ideia da base, que é a peça que restou. “Segundo moradores de Sodrélia, quando a estátua quebrou ela foi levada em sacos. Ou seja, ficou despedaçada”, contou.

A restauradora, aliás, ainda não descobriu a cor original da peça. É que há várias camadas de tinta, uma sobre a outra, inclusive uma cal cinza. Todas estão sendo minuciosamente retiradas. Algumas têm mais de dois centímetros e acabaram “escondendo” a beleza das molduras. É provável que a peça permaneça somente com o cimento e receba uma resina.

Segundo Flávia Soares, a peça pode ter sido esculpida ou feita através de um molde. No entanto, nenhuma outra igual foi encontrada em pesquisas pela internet. “Mas foi muito bem feita. No pé, há peixes esculpidos, com detalhes como escamas e nadadeiras. No centro, há tridentes”, disse. Estas características são curiosas, pois remetem a Netuno, o antigo deus romano do mar.

Sodrélia já teve economia

pujante e povo é religioso

Grupo de moradores planeja resgatar

valores e incentivar a economia do distrito

Não há informações concretas sobre o surgimento de Sodrélia, mas sabe-se que o distrito de Santa Cruz do Rio Pardo é muito antigo e provavelmente remonte à chegada do ramal ferroviário, extinto em 1966, que ligava a sede a Bernardino de Campos. O lugarejo ficava no meio do caminho e a pequena estação de trem foi batizada em homenagem a Francisco de Paula Abreu Sodré, um dos chefes políticos da cidade no início do século XX. Anos depois, virou “Sodrélia”. Até hoje, é um local de forte influência religiosa, com predominância católica.

No arquivo digital da Biblioteca Nacional, há exemplares de jornais antigos que trazem notícias de Sodrélia. O extinto “Correio Paulistano”, por exemplo, fundado em 1854 e o primeiro diário do Estado de São Paulo, publicou uma ampla reportagem sobre Santa Cruz do Rio Pardo no dia 5 de dezembro de 1935. Uma página inteira foi dedicada a Sodrélia, chamada de “rincão privilegiado entre as demais localidades vizinhas”.

Exaltando o rápido desenvolvimento de Sodrélia, na época “com 200 casas”, o jornal ressalta o alto rendimento da estação ferroviária, com embarque e desembarque de arroz, feijão, café e outros produtos. “O movimento cresceu de tal maneira que já se faz necessária a construção de novos e amplos armazéns para embarcar os produtos, que atualmente se amontoam na plataforma”, diz trecho da reportagem do “Correio Paulistano”.

A página especial teve até publicidade de empresas de Sodrélia, como a “Pharmacia S. Antonio”, de Antonio Figliolia, e a “Casa Oriental”, do exportador de café Cyro Queiroz.

Uma curiosidade é que, de acordo com a reportagem, a chegada da ferrovia inflacionou as terras que margeavam os trilhos e seus proprietários pediam preços absurdos. Foi, então, que os pioneiros resolveram edificar as residências num local mais afastado da estação ferroviária. O progresso foi tão rápido que em 1912 há havia uma escola no distrito.

Em 1948, Sodrélia teve a primeira instituição católica para noviciado mantida pelas Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Mais de meio século depois, a força de Sodrélia regrediu.

Retomada

O grupo de moradores que iniciou o projeto para resgatar as tradições e a história do distrito também acredita que sua população precisa de uma base econômica. Não há mais a força do café como há um século — e nem o trem —, mas a fabricação de alimentos caseiros foi o forte durante os últimos anos.

“É preciso preservar esta economia. Sodrélia sempre teve muitas doceiras, senhoras que assam pão caseiro, famílias que fazem o melhor queijo de toda a região e ainda mel puro, mas tudo isto pode se acabar com o tempo. Por que não fazer uma espécie de ‘feira’ na entrada de Sodrélia, na beira da rodovia?”, avalia Vinícius Cassiolato.

O morador lembra que a atmosfera de Sodrélia também sempre foi recomendada em terapias. “O ar é diferente e já foi comprovado que possui propriedades medicinais. Dizem, inclusive, que havia um projeto para se construir um hospital em Sodrélia, mas, por questões políticas, foi transferido para outra cidade. Basta ficar alguns dias para perceber a leveza do ar em relação a Santa Cruz”, disse.

Mauro Mioto, que mora há dez anos no distrito, confirma que Sodrélia tem uma qualidade de vida superior. O abastecimento de água, por exemplo, é feito através de postos artesianos. Segundo Mauro, o projeto de resgate do distrito passa, ainda, por um reflorestamento urbano, que já começou.

Para o aposentado, um povoado pequeno tem a vantagem das pessoas serem mais próximas. Assim, foi o próprio Mauro, na companhia do amigo “Boi”, que retirou a terra que cobria há anos a antiga fonte central de Sodrélia. É a preparação para a restauração total do monumento que, apostam, vai unir ainda mais as famílias que têm a tradição de se reuniram nas calçadas durante as noites mais quentes.