João Zanata Neto: ‘Uma vírgula’

Uma vírgula

João Zanata Neto *

As minhas sinceras ponderações em relação a todos os aspectos da vida perfazem projeções no plano da existencialidade. Um quadro anacrônico repleto de experiências denota a transfiguração do ser em face das suas vivencias. O rascunho da vida esboça os detalhes quase indeléveis das intenções. Entanto, continuo traçando linhas leves, a ansiar um contorno definidor. Ao menos, tudo parece mais satisfatório quando a naturalidade dos rabiscos sugere uma definição das imagens de um passado presente na memória. O somatório das intenções é o vetor que guia ao futuro ante as mil sugestões e considerações que reverberam a tônica das ideias.

Muitas coisas se realizaram satisfatoriamente ou não, mas, eis aí o nascedouro de todas as felicidades. Embora, não seja sempre o protagonista de todos os feitos, há ainda uma satisfação indireta proveniente do alheio. Poderemos crescer juntos nos exemplos que despertam admiração. É bem justificável a necessidade do coletivo. O que fazem por nós é o despertar do altruísmo.

Ante todos os acontecimentos que permeiam a vida, ainda persiste em todos aquela velha sensação de um evoluir lento e gradual. Não se deve ter pressa em mudar o mundo, pois um bom senso exige a razoabilidade que nada mais é a possibilidade em cada um. A paciência é uma calma calculada, um ânimo contido, mas necessário para a habilidade do bem-fazer. O que importa a diversidade das ideias e do mundo ante os ideais que suplantam as mediocridades? O mundo ainda há de ser mais belo nas mãos sábias das ponderações.

Não há a confusão dos tempos como propalam alguns. O mundo, a qualquer tempo, sempre foi confuso e inexplicável. A complexidade é uma sua virtude. Embora isto não agrade aos anseios filosóficos, não teria como ser diferente. A complexidade é escatológica, um estudo do extremo. O inexplicável soa como um caprichoso enigma, mas é uma dádiva que preza pela não nulidade das ideias. O vazio é sempre mais aterrador.

É preciso conviver com as incertezas, pois são os vertedouros das ideias. É das ideias que surge o ideal e a própria noção da realidade. O ideal é um entrave contra uma realidade. Mais que um sonho de uma outra realidade, é a fonte de todas as transformações. Um ideal pode ser refutado, admirado ou realizado, a depender mais das vontades alheias do que das suas premissas. O ideal deve nascer contrastando com uma realidade, pois se assim não se der, ele se confunde com a realidade e nada traz de inovador.

Em que pese as diversidades do mundo, ele ainda apresenta padrões que se repetem ou se alternam. O que ele tem de comum há de dar fundamentos para uma tentativa de compreendê-lo. Contudo, não passará de aproximações razoáveis. Tais explicações de um mundo confuso, apesar de questionáveis, se tornam essenciais para conviver com as adversidades.

Este olhar sobre o todo é capaz de filtrar tudo que nele há de essencial. O desembaraço do mundo exige um olhar polarizado, a denotar o importante que nele há. Mas, para tal façanha, necessita-se de uma vírgula, uma inflexão hesitativa, que retome os influxos mentais para uma ideia a surgir do nada. As ideias surgem no vazio e se materializam depois de algumas perguntas. Pensar é perguntar. Idear é pensar perguntas. Ter ideias é partir do nada. O raciocínio é consequente.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.