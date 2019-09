Uma revolução silenciosa

‘Tai Chi’, arte que combina exercícios com meditação,

está transformando a rotina de escola pública

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Vencer o movimento através da quietude, vencer a dureza através da suavidade, vencer o rápido através do lento. Estes são alguns dos princípios do Taiji Quan ou Tai Chi Chuan, arte marcial milenar que nasceu na China, ganhou adeptos pelo mundo todo e que há cinco meses tem transformado a rotina dos alunos da escola municipal “Professor Sebastião Jacyntho da Silva”, no bairro João Piccin, em Santa Cruz do Rio Pardo. De acordo com os professores, além de melhorar a concentração dos estudantes, a prática do Tai Chi também impactou na diminuição dos conflitos no ambiente escolar.

A iniciativa partiu de uma mãe de aluna, que há 30 anos é adepta da arte marcial chinesa. A empresária Adriane Giácomo Martins, 51, se voluntariou para realizar uma sessão com os colegas de sala da filha. Não demorou muito para a música oriental e os movimentos coreografados despertarem o interesse das outras turmas. “Fizemos um encontro em abril deste ano. O pessoal gostou e fizemos outro. A coisa foi crescendo e a escola toda acabou se engajando. Hoje, temos o Tai Chi diariamente”, conta Adriane. Somando os turnos da manhã e tarde, são cerca de 500 crianças do ensino fundamental envolvidas no projeto. Antes da primeira aula do dia, os estudantes se dirigem para um espaço aberto da escola. Chama a atenção a organização e o silêncio de todos, que, segundo Adriane, são objetivos do Tai Chi. “Os movimentos têm que ser realizados lentamente e em quietude. O Tai Chi estimula a consciência corporal, tanto física como mentalmente”, diz. As sessões diárias duram de 5 a 10 minutos. A suavidade da arte marcial está presente inclusive na maneira em que Adriane orienta as crianças: gestos e olhares são suficientes para que todos sigam seus comandos e executem as posições inspiradas em elementos da natureza.

O desejo de ensinar Tai Chi Chuan para os alunos da Sebastião Jacyntho surgiu do inconformismo de Adriane com o mau relacionamento das pessoas na sociedade, sobretudo entre as crianças. “Elas são diamantes brutos. Quis dar minha parcela de contribuição para a escola e oferecer algo que traga paz”, disse. Adriane enumera alguns dos benefícios da arte marcial, como aumento da vitalidade, ganho muscular, equilíbrio, diminuição do estresse, sociabilidade e até fortalecimento do sistema imunológico, já que é realizada ao ar livre. Ela também destaca a troca de energia entre os participantes. “Somos envolvidos pela energia vital, que nos move para frente. Este é nosso maior troféu. Ela combate aquilo que nos segura na cama, a não fazer a lição de casa, por exemplo. Energia de vida, que combate todas as outras energias negativas”, afirma Adriane. “Para mim é um tesouro muito grande. Achei que eu ia dar algo, mas é o contrário, eu recebo muito deles. São 500 olhares de para mim, uma troca de amor entre a gente”, disse a empresária, emocionada.

Benefícios comprovados

As origens do Tai Chi Chuan remontam à dinastia Tang, entre 618 e 906 D.C. A arte é baseada na observação da natureza, desde os animais, até os princípios da interação entres os diversos elementos que a compõe. Existem diferentes estilos e linhas de estudo, com uma grande variedade de posições. Mais do que uma atividade física, a prática do Tai Chi se transformou em ferramenta pedagógica na escola Sebastião Jacyntho. De acordo com a diretora Ana Lúcia Rosalem, já é possível observar mudanças nos alunos. “Percebemos mais harmonia e tranquilidade entre eles”, afirmou. A diretora ainda destacou a importância da parceria entre os pais e a instituição de ensino e que iniciativas como a de Adriane são bem-vindas. “A escola está aberta a todos que quiserem ajudar”, afirmou.

E não são apenas os estudantes que aproveitam os benefícios do Tai Chi. Os professores também participam das sessões e aprovaram a novidade. A coordenadora pedagógica Joelma Camillotti Álvares revela que, desde o primeiro contato com a arte marcial, eles já sentiram uma diferença de postura. “Às vezes o professor também está com dificuldade de se organizar. Na primeira sessão que tivemos, assim que terminou, notamos que foi mais fácil reorganizar as carteiras na sala, que tínhamos afastado para abrir espaço. Estávamos mais tranquilos também”, disse.

A maneira como os alunos se envolvem, seguindo as orientações espontaneamente, sem imposição, tem refletido positivamente dentro da sala de aula. Conforme se aperfeiçoam, eles evoluem para uma nova etapa do Tai Chi Chuan, com diferentes movimentos e responsabilidades. Tão importante quanto os exercícios é a conduta das crianças: para que elas possam ser consideradas verdadeiras “guerreiras” do Tai Chi, devem respeitar os colegas, ficar na fila, serem educadas e fazer o dever, entre outras tarefas.