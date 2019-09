DICAS – Edição de 22/09/2019

Precavido

O prefeito Otacílio cansou de dizer que não está nem aí com a denúncia, já encaminhada ao Ministério Público, de que fez propaganda irregular no jornal de seu ex-secretário. A Lei Orgânica veda contratos com pessoas que deixaram o governo durante seis meses. “Isto é conversa, não há nada de errado”, disse há um mês. No entanto, a publicidade fixa no jornal de seu ex-secretário já foi cortada. Seguro morreu de velho…

Bloqueio

O ex-prefeito Adilson Donizeti Mira, que agora está morando em Assis, pode sofrer o bloqueio da sua CNH e a retenção do passaporte. A possibilidade, que foi publicada no “Diário Oficial”, está nos autos de um dos processos movidos pelo Ministério Público contra o político, que está inelegível e não pode ter contratos com o Poder Público durante vários anos.

Verba

O deputado estadual Ricardo Madalena assinou convênio com a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo na quinta-feira, 19, para a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil. Os recursos são destinados para o custeio da secretaria de Saúde.

“Noves fora”

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata, parece ter finalmente decidido o modelo de reestruturação para os cargos de confiança do Legislativo. O objetivo do vereador é promover uma economia de mais de R$ 300 mil por ano com a folha salarial. Nenhum funcionário atual será demitido, mas a maioria passará a ganhar menos, principalmente os que já estão há vários anos nos cargos e acumulam benefícios que incidem sobre o salário base. Pinhata quer que as mudanças passem a valer a partir do ano que vem, mas há aqueles que defendem que não se mexa em nada até a próxima legislatura.

Briga

Um gato chamado Rubinho recentemente ganhou o direito na Justiça de circular livremente numa galeria em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lojistas queriam expulsá-lo, e um comerciante, que o havia adotado, entrou com recurso e venceu. Será que o mesmo artifício não poderia ser usado em benefício dos cães expulsos do ginásio de esportes?

Pânico

Ex-servidores municipais de Chavantes estão preocupados com a possiblidade de devolverem os dez salários que ganharam após se aposentarem. O Ministério Público ajuizou ação alegando que a lei é ilegal. A norma não foi criada pelo atual prefeito, Márcio de Jesus do Rego, o “Burginha”. Mas ele seguiu a tradição…

42 anos de história

O DEBATE completou 42 anos de circulação independente na terça-feira, 17. É um marco no jornalismo de Santa Cruz do Rio Pardo, da região e do País. O jornal, muitas vezes a pedra no sapato dos maus políticos, já é o de maior longevidade na história da cidade.

‘Coisas de Política’

Participação efetiva

Aquele vereador ocupava pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal. O presidente da Casa, que era do mesmo partido do tal vereador, estava preocupado com a nulidade do homem durante as sessões. Ele não participava em nada e nunca apresentava nenhum projeto para se destacar. Foi até que o o Presidente da Câmara o chamou em seu gabinete para uma conversa:

— Olha, meu caro vereador, você precisa ser mais atuante. O eleitorado cobra isso. Você deve apresentar alguns projetos para marcar presença.

— Mas, senhor presidente, eu tenho apresentado projetos em quase todas as sessões. Veja bem, desde a primeira sessão eu quase apresentei… na segunda, também… e em todas as outras eu quase apresentei algum projeto. Só não vê quem não quer!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)