Incêndio destruiu carro no Eldorado

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma Volkswagen Saveiro na tarde de segunda-feira, 16, no bairro Jardim Eldorado, próximo à escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”. A suspeita é de que tenha sido criminoso.

A Saveiro estava estacionada perto da escola. Segundo testemunhas, o fogo começou na caçamba do veículo, que em seguida perdeu os freios e atingiu o muro da escola.

Vizinhos do local logo acionaram o Corpo de Bombeiros. Além de atingir o muro da escola, o Saveiro também bateu num veículo Volkswagen Gol.

Um morador da região, percebendo que o fogo também atingiria o Gol, resolveu quebrar o vidro do veículo e puxar o freio de mão, para evitar uma tragédia maior.

O Saveiro pertencia, segundo consta, a um funcionário da autarquia Codesan.

Publicado na edição impressa de 22/09/2019