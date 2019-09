Mutirão de Limpeza em Santa Cruz recolheu mais de dez toneladas de lixo

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O mutirão pelo “Dia Mundial da Limpeza” reuniu cerca de cem pessoas e retirou mais de dez toneladas de lixo das ruas de Santa Cruz do Rio Pardo. na manhã de ontem, 21.

O movimento passou pelos bairros Parque São Jorge, Graminha, São José e Jardim Santana.

A reunião dos moradores não teve fins lucrativos e a iniciativa foi completamente independente. Ao final do evento, todos se reuniram na praça São Sebastião, em frente às escolas Leônidas e Sinharinha Camarinha.

Participaram pessoas de todas as idades — desde universitários até aposentados. Os universitários, aliás, ganharam um certificado com o qual ganham 40 horas de atividades complementares nas suas respectivas faculdades.

A líder do movimento em Santa Cruz, Amanda Darroz, afirma que tudo ocorreu bem. “Mas o que me surpreendeu foi a quantidade de lixo que coletamos. As pessoas precisam se conscientizar”, disse.