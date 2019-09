PM prende traficante próximo a uma escola

Andrey Rodrigues já havia sido

denunciado à polícia várias vezes

A Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo prendeu Andrey Cesar Rodrigues, na noite de quarta-feira, 18, por tráfico de drogas.

O rapaz já era alvo de diversas denúncias por parte dos moradores. Segundo informações, ele atuava próximo à escola Tomaz Ortega Garcia, no bairro da Estação.

Durante patrulhamento de rotina, a PM suspeitou de Andrey enquanto ele saía de um local suspeito com uma bicicleta.

Ao avistar a viatura, o jovem abandonou a bicicleta e tentou fugir a pé, mas foi acompanhado pelos policiais.

Policiais notaram que, durante o percurso, Andrey despejou embalagens na rua. Ao ser abordado, também foi encontrada uma porção de maconha na boca dele.

A polícia também encontrou outras nove embalagens da mesma droga jogadas pelo caminho.

Ele também carregava uma folha de papel com a contabilidade do tráfico de drogas.

Andrey Cesar Rodrigues recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo.