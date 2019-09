Santa Cruz inicia discussão de plano para a primeira infância

Projeto deve definir as políticas voltadas

às crianças pelos próximos 10 anos

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Nos dias 18 e 19 de setembro, representantes de diversas secretarias municipais, empresas e entidades que atuam junto às crianças com até 6 anos de idade em Santa Cruz do Rio Pardo se reuniram para discutir os primeiros passos para a construção do plano pelos direitos da primeira infância. O objeto é estabelecer um projeto que norteie as políticas públicas para essa faixa da população pelos próximos 10 anos. Além isso, a proposta é de que o plano se transforme em lei e, desta foram, independentemente de mudanças de governo, se consolide como um marco para o setor.

Na quarta-feira, 18, umas das principais atividades foi a palestra do professor e especialista em educação infantil Vital Didonet, voltada aos profissionais de rede de educação, saúde, assistência social e acolhimento. No período da tarde, técnicos da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) detalharam algumas metodologias que poderão ser implementadas para o projeto de Santa Cruz. Durante a noite, a Special Dog promoveu um encontro para sensibilizar o empresariado do município a investir na primeira infância. Na quinta-feira, 19, o evento seguiu com palestras, discussões sobre as demandas locais e foi concluído com a assinatura de um decreto do prefeito Otacílio Parras (PSB) que cria a comissão responsável pela elaboração do projeto.

De acordo com Francis Pegorer, secretário de Educação, a comissão formada por representantes de secretarias de governo, membros da sociedade civil, judiciário, conselhos e famílias deverá apresentar o projeto até fevereiro de 2020. “Após a conclusão, ele será apreciado pelo Executivo e pela Câmara, para que se torne lei. Desta forma, independentemente de quem venha a ocupar o poder, deverá ser respeitado como um compromisso de Santa Cruz com a primeira infância”, disse Francis.

Semeando o futuro

O investimento cada vez maior nos primeiros anos de vida das crianças tem se tornado uma constante em todo o mundo. Pesquisas comprovam que os resultados são mais positivos quando as ações são direcionadas durante a fase inicial de formação física e intelectual do indivíduo. “Ele será uma criança melhor e consequentemente um adulto melhor, dando retorno a sociedade”, afirmou Francis Pegorer.

O secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo explica que atualmente prevalecem políticas isoladas, determinadas a nível federal. “No Brasil são menos de 400 municípios que já tem um projeto voltado para crianças de até 6 anos. Queremos que Santa Cruz largue na frente”, disse. “Nosso projeto começa a ser construído a partir deste evento. As discussões agora se darão no âmbito da comissão, com ampla participação da sociedade”, afirmou Francis.

Para o secretário, os principais desafios do setor em Santa Cruz estão na área da alimentação. “É importante conscientizar a sociedade sobre a importância da alimentação saudável desde os primeiros anos de vida, sobretudo do aleitamento materno”, disse. Francis também citou a necessidade de elaboração de uma base de dados mais precisa sobre as crianças que estão fora da rede. Hoje, lista de espera para creches é praticamente a única referência. “São 17 crianças acima dos 4 meses aguardando vaga. A expectativa é de que com a conclusão das duas creches em andamento no município essa demanda zere”, afirmou Francis.