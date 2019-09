Secretário admite que pode gerir Santa Casa

Apesar do desmentido da diretoria da Santa Casa, sobre o prefeito nomear o secretário de Saúde, Diego Henrique Singolani, como administrador do hospital, as especulações continuam porque não há um recuo explícito do governo. Esta possibilidade surgiu quando o prefeito Otacílio Parras gravou um vídeo, no interior da Codesan e ao lado de Diego, dizendo que “nos próximos dias” iria dar uma “nova tarefa” para o secretário.

Na segunda-feira, 16, o prefeito esteve na inauguração da nova cozinha da Santa Casa, junto com Diego Singolani, e negou apenas a possibilidade de decretar uma intervenção no hospital. “Isto está fora de cogitação. Vários municípios decretaram intervenção, mas não é o caso de Santa Cruz, pois a Santa Casa possui uma diretoria atuante e parceira do município”, afirmou.

Segundo o prefeito, a “tarefa” que sugeriu em vídeo ao secretário Diego Singolani será o comando do “Centro de Saúde da Mulher” e implantação do “Centro de Atendimento ao Autismo”, que vai funcionar no prédio da escola “Mércia Scucuglia”. Otacílio ressaltou que será “uma inovação a nível de Brasil”.

Em relação a Diego Singolani assumir a administração da Santa Casa, Otacílio afirmou que há uma parceria com o município há muitos anos, mas tudo deve ser previamente aprovado pela diretoria. “Estamos dispostos a novas parcerias, mas o secretário deve ser convidado”.

Já o secretário Diego Singolani disse anteontem que não descarta a possibilidade de assumir a administração da Santa Casa, mas ressaltou que esta iniciativa é uma prerrogativa exclusiva da diretoria. “Eu já fui convidado várias vezes, mas nunca houve algo formalizado”, explicou.

Segundo Diego, ele tem mais tempo de Santa Casa, da qual foi funcionários, do que de secretário. “Um dia isto pode até acontecer”, explicou.

Nova cozinha

Em solenidade na manhã de segunda-feira, 16, a Santa Casa de Misericórdia inaugurou a nova cozinha, com mais espaço e equipamentos novos. A cozinha atende todas as normas de segurança, com a separação dos produtos em geladeiras diferentes, instalação de coifa no tamanho adequado, além de bancadas e pias maiores. A sala da nutricionista também foi construída em ponto estratégico, de forma que a profissional possa ter uma visão ampla de todo o espaço.

Os eletrodomésticos foram doados pela São João Alimentos. A Agroferrari doou a mesa de inox e o cooktop para o lactário. Já as empresas Solito, Santa Massa, Solimã e Sorvetes Beguetto doaram recursos para compra de utensílios. O empresário Irineu Pegorer, que também faz parte do Conselho de Administração, ressaltou que a diretoria está focada em melhorar o hospital.