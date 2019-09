Secretário adverte funcionário por comentário em rede social

Fernando Grossi teve publicação tachada

como ‘ato de insubordinação e indisciplina’

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Servidor público não pode sequer comentar o que se passa dentro do trabalho. Pelo menos é essa a opinião do secretário de Esportes, Carlos Eduardo Bocetto Rosin, que advertiu o funcionário Edivaldo Fernando Grossi. Ele está na função de “serviços gerais” e atua na conservação do ginásio de esportes “Anniz Abras”. O texto que Grossi escreveu no facebook foi, na verdade, uma resposta a perguntas de internautas sobre uma proibição de todos os servidores para alimentar cães que vivem nas imediações. Dois animais, por exemplo, estão há cinco anos no local e já sed transformaram em “mascotes” dos atletas.

Quando emitiu a ordem que proíbe a alimentação dos animais, o secretário determinou que todos os funcionários a assinassem. O fato causou revolta nas redes sociais. Já a advertência ao servidor concursado foi entregue no dia 29 de agosto deste ano, onze dias após o DEBATE informar sobre maltratos a animais.

Conhecido como “Didi”, Fernando Grossi apenas confirmou em uma publicação que houve a ordem de proibição e que, além disso, os funcionários teriam sido obrigados a assinar o documento expedido pelo secretário de Esportes.

Pouco tempo após o comentário, ele recebeu uma carta de advertência assinada pelo próprio secretário. Segundo o documento, a publicação de Fernando não “refletia a verdadeira ordem expressa pelo secretário”.

Além disso, segundo a advertência, o comentário foi “uma falha que acarretou prejuízos à prestação do serviço público e à administração”. A publicação de Grossi também foi tachada como ato de “insubordinação e indisciplina”.

Com a advertência, o servidor passa a correr riscos de uma reincidência, o que poderia provocar a demissão. O documento de proibição, que foi assinado por vários funcionários, diz: “Fica expressamente proibido a todos os funcionários desta secretaria fornecer qualquer alimento […] ou manter animais dentro das dependências do Centro Esportivo Boanerges d’Ambrósio Britto”.

O vereador Luciano Severo (PRB) disse que tomou conhecimento da atitude do secretário de Esportes e vai pedir explicações à administração. “Esta situação é um crime contra a liberdade de expressão. Eu fiquei sabendo que o funcionário não estava no trabalho quando se manifestou no facebook e não cometeu qualquer ato de indisciplina. É, na verdade, uma perseguição contra todos aqueles que amam os animais”, disse.

Veja os documentos do caso: