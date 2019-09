Conselho Estadual de Trânsito anula multa contra um agente de Santa Cruz

José Teodoro Andrade foi alvo de críticas, mas

Cetran conclui que caso não era de infração

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Cetran — Conselho Estadual de Trânsito do Estado — deu causa ganha ao recurso do agente de trânsito José Teodoro Andrade, 56. Ele havia sido multado em agosto de 2018 pela Polícia Militar após estacionar um veículo oficial com as duas rodas sobre a calçada na Conselheiro Dantas. O “calçadão” é uma via estreita.

O fato causou muita polêmica e críticas, sobretudo nas redes sociais, mas Teodoro garantia que estava correto segundo as normas do Código de Trânsito. Ele citou que o artigo 29 do CTB permite que veículos de fiscalização estacionem de maneira incorreta para exercer alguma operação de urgência. Na ocasião, José foi multar um caminhão, que estava estacionado irregularmente.

À época, nem o prefeito Otacílio Parras (PSB), desafeto de Teodoro porque o agente já o multou, poupou críticas à atitude. Segundo Parras, Teodoro havia cometido infração e deveria pagar por isso. Até uma sindicância interna foi instaurada para apurar a conduta do agente.

Esta não foi a primeira vez edm que o prefeito entrou em conflito com o Teodoro. Concursado desde 2012, o agente já foi demitido pelo próprio Otacílio, mas recuperou o cargo na Justiça. Ele alegou perseguição política.