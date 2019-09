Em Canitar, assessor ‘oculto’ de Capitão Augusto é pago para enaltecer deputado

Evangelista Batista foi contratado para fazer assessoria

de imprensa e gerenciamento de conteúdo nas redes

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O “assessor oculto” de Capitão Augusto Rosa (PL), Evangelista Inocêncio Batista, não é contratado apenas pelo deputado federal. Aos 37 e morador em Ourinhos, Neno — como é conhecido — coleciona contratos públicos.

Além dos R$ 11.100 mensais que recebe religiosamente de Augusto por “serviços prestados”, Evangelista ganha outros R$ 1.320 mensais da Câmara Municipal de Canitar, um dos menores municípios da região de Santa Cruz do Rio Pardo.

O contrato foi assinado no dia 10 de junho de 2019 e tem validade de um ano. O valor total é de R$ 15.840, que será pago em 12 vezes de R$ 1.320.

Até agora, foram liquidados três valores. Eles são relacionados aos meses de julho, agosto e setembro.

A contratação, segundo o Portal da Transparência, é “referente à prestacao de servicos assessoria de imprensa para o Legislativo”. Conforme a nota fiscal emitida contra a Câmara, Neno é contratado para, entre outras coisas, realizar reportagens e entrevistas de utilidade pública para a TV, gerenciar o site da Câmara e redes sociais.

Porém, a última notícia publicada no site da Câmara de Canitar foi publicada em 5 de junho deste ano, antes mesmo de Batista assumir as funções no órgão. E ainda o texto não foi escrito por Batista. Quem assina a notícia é Marilza de Campos, do controle do regimento interno.

Notícias no site da Câmara do município não são recorrentes. A penúltima, por exemplo, é de novembro de 2018.

A página do órgão no facebook, por sua vez, só foi criada no dia 17 de junho, uma semana depois de Neno ter assinado o contrato.

É possível contar o número de publicações feitas na página: eram cinco até sexta-feira, 20. Curiosamente, uma delas é um vídeo, gravado pelo próprio Neno Batista, que entrevista o presidente da Câmara, Francisco Ribeiro dos Santos.



Conhecido como “Chico”, o vereador agradece o deputado Capitão Augusto Rosa por uma verba de R$ 200 mil destinada à Saúde do município. “Sempre que precisamos, corremos para o deputado Capitão Augusto, nosso companheiro”, diz o presidente, que autorizou o pagamento aos “serviços” de Neno Batista.

Não foi a primeira vez que a Câmara de Canitar afagou o deputado Rosa após a contratação de Neno Batista. No dia 19 de agosto deste ano, dois meses após a contratação do “assessor”, o Legislativo aprovou uma moção de agradecimento a Augusto Rosa. O motivo foi o mesmo do vídeo publicado no facebook: os R$ 200 mil destinados à Saúde.

Além disso, também consta no documento o agradecimento por uma verba destinada à Festa do Peão da cidade.

Na semana passada, o DEBATE revelou que Neno Batista é pago com dinheiro de publicidade para exercer, de fato, a função de assessor do deputado Augusto Rosa. Ele vem retirando R$ 11.100 mensais desde fevereiro, tudo pago com dinheiro público. Nas notas fiscais, há serviços prestados por Batista sem indícios de existência material.

Evangelista Batista também recebeu outros R$ 286 mil nas eleições de 2018 para trabalhar durante um período de um mês e meio para o deputado Rosa.