Mãe denuncia tentativa de homicídio em escola de Santa Cruz

Filho foi agredido por aluno do ensino médio

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Um estudante do primeiro ano do ensino médio da escola estadual “Professor Tomaz Ortega Garcia”, no bairro Luiz Brondi, em Santa Cruz do Rio Pardo, foi estrangulado e agredido por outro aluno na última segunda-feira, 16. A mãe da vítima fala em tentativa de homicídio e diz que o agressor ainda ameaçou toda sua família de morte. O adolescente de 15 anos, alvo das agressões, teve que receber atendimento médico na UPA. O autor do ataque foi suspenso da escola. O caso foi parar na polícia e também deve ser acompanhado pelo Conselho Tutelar e Ministério Público.

A cuidadora de idosos Ana Isabel Cunha Lima, 50, viveu momentos de pânico quando o filho chegou da escola na segunda-feira. “Ele estava com o rosto todo inchado e com marcas no pescoço. Levei ele imediatamente para a UPA”, conta. De acordo com Ana, o filho, que estuda no período da manhã, foi estrangulado no refeitório do colégio por um aluno do segundo ano do ensino médio. “Ele esganou meu filho contra a parede. Outros estudantes tiveram que separar, pois viram que ele iria mata-lo. Esse rapaz já agrediu outras pessoas na escola”, afirma Ana.

Após o incidente, a vítima, com medo, não teria procurado a diretoria da escola e se escondeu em uma sala. Na saída da aula, o filho de Ana sofreu um novo ataque, desta vez, fora do colégio. “Ele levou dois socos no rosto e vários chutes. Uma enfermeira que passava pelo local interviu. Ela disse que o pior poderia ter acontecido porque o agressor queria bater na cabeça do meu filho com um skate”, disse.

Ao dar entrada na UPA, de acordo com a mãe, foram constatadas as marcas do estrangulamento e a gravidade das lesões no rosto. “Foi feito exame de corpo de delito e a própria equipe da UPA acionou o Conselho Tutelar”, declarou Ana.

Ela conta que o filho ficou traumatizado, não apenas pela agressão, mas também pelas ameaças. Áudios atribuídos ao autor do ataque circularam entre os estudantes da “Tomaz Ortega”. Neles, o adolescente de 17 anos diz que vai matar o filho de Ana. “Alguns alunos foram até o meu portão dizendo que estariam dispostos a nos ajudar porque alguém tinha que parar esse rapaz antes que uma tragédia acontecesse”, disse.

No dia seguinte, ela foi à casa do agressor para conversar com seus pais. Segundo Ana, o adolescente tentou agredir a própria mãe na sua frente e fez sérias ameaças. “Disse que ia matar meu filho e também me matar. Falou que conhecia o sujeito que ‘mandava na área’ e que ia pedir para ele nos matar”, revelou Ana. Ela, então, procurou a polícia para registrar o caso. Nos próximos dias, o Ministério Público deve ser informado oficialmente da ocorrência para poder se manifestar.

Ana diz que o filho nunca comentou sobre ameaças na escola. Ela afirma que o estudante é assíduo, tem boas notas e interage bem com os professores. A família se mudou recentemente para Santa Cruz. “Achei que aqui encontraria tranquilidade. Mas está igual São Paulo”, disse. A cuidadora de idosos decidiu que vai transferir o filho de escola, pois teme pela sua segurança. “Alguma providência tem que ser tomada, não só pelo meu filho, mas por todos os outros estudantes. Vão esperar acontecer uma desgraça maior para controlar esse rapaz? ”, questionou.

Procurada pelo DEBATE, a direção da escola Tomaz Ortega não quis se manifestar. O jornal apurou, entretanto, que o agressor foi suspenso por cinco dias e transferido para o turno da noite. As imagens do sistema de monitoramento interno do colégio devem ajudar nas investigações sobre o ataque dentro das dependências da instituição de ensino.

Punição

De acordo com o promotor da Infância e Juventude de Santa Cruz do Rio Pardo, Marcelo Saliba, os pais devem pedir a investigação de qualquer tipo de agressão que seus filhos sofram no ambiente escolar. “Isso vale para ameaças e bullying, inclusive. É algo que não podemos admitir e nem protelar”, disse o promotor.

Saliba orienta as famílias à procurarem primeiro a direção da escola. Dependendo da gravidade, os responsáveis devem ir à polícia civil e registrar um boletim de ocorrência. Se a situação for urgente, o próprio Ministério Público pode ser acionado diretamente para dar uma resolução mais célere. “As punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) vão desde uma advertência até a internação na Fundação Casa”, explica.

O promotor afirma que o perfil de cada adolescente é levado em conta no momento em que se estabelece uma medida socioeducativa. “Se foi um fato isolado, se o jovem tem um histórico de boa convivência na escola e com a família, claro que a punição é mais branda. Agora, se ele não respeitar a família, os amigos, tumultuar a escola, mesmo que o fato que cometa não seja tão grave, podemos pedir uma medida mais contundente”, asseverou.

A situação também é mais grave quando o ato infracional ocorre dentro da escola. “Eu visitei todas as salas de aula de Santa Cruz e conversei com os adolescentes. Eu avisei que se eles não respeitarem os professores, os colegas, a direção, a comunidade escolar, as consequências serão ainda mais sérias”, afirmou Saliba.