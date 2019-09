Mulher surda e muda cria uma linguagem própria de sinais com o filho

Aos 76, moradora da Divineia se

comunica com um ‘dialeto’ de sinais

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Natália Rodrigues de Souza, ou “Natalina”, não nasceu surda. Ela adquiriu a deficiência aos sete anos, após contrair sarampo, a mesma doença que agora volta a assombar o mundo. Aos 76 anos, viúva e de família pobre, Natália acabou criando uma espécie de “dialeto” com o filho Cícero de Souza, 57, que mora com a mãe. “Eu entendo tudo”, diz Cícero, que foi o “tradutor” de sinais durante a entrevista de Natália.

“Natalina” não conhece Libras, a língua brasileira de sinais, a partir da qual deficientes auditivos se comunicam. Legalmente reconhecida como meio de comunicação e expressão, a Libras está presente principalmente em traduções durante transmissões televisivas ou discursos. Esta língua ganhou notoriedade no governo do presidente Jair Bolsonaro, principalmente porque a primeira dama Michele é uma entusiasta da Libras e até defende seu ensino nas escolas.

Mas Natalina nunca teve acesso a este meio de comunicação. Nascida em Santa Cruz, ela quase não tem lembranças da época em que falava. Na verdade, embora o filho não sabia exatamente, ela deve ser muda em consequência da surdez, como tradicionalmente acontece. Ela consegue dar alguns grunhidos, ri e faz sinais. Exatamente os mesmos que o filho tanto conhece. São rápidos e curtos, mas o suficiente para a mãe compreender.

Cícero conta que Natalina sabe ler e escrever, pois já estava na escola quando o sarampo quase a matou e deixou a surdez como sequela irreversível. Depois, abandonou os estudos e seguiu trabalhando com os pais na lavoura.

Apesar da deficiência, Natalina é feliz na pequena casa da rua Nego Maria, na vila Divineia. E é importante para a renda da família, já que é costureira e ainda faz “geladinhos” para vender. Afinal, atualmente Cícero está desempregado por conta da sazonalidade das colheitas na lavoura. “Tem mais gente na vila que faz este doce gelado, mas o dela é especial”, garante o filho.

Natalina também é costureira muito conhecida na comunidade. Ela faz tapetes a partir de retalhos e sabe compor cores e tecidos. Vende cada unidade a partir de R$ 4.

Cícero conta que a mãe tem uma vida normal, saindo, fazendo compras e andando pelo bairro. Em casa, gosta muito de assistir televisão. Estranho, pois ela diz que não lê nem mesmo filmes legendados. O filho diz que, na verdade, ela consegue acompanhar o enredo de novelas somente pelas imagens.

Viúva há mais de dez anos, ela diz que gosta dos bailes do CCI (Centro de Convivência do Idoso), mas atualmente prefere enfrentar alguns quilômetros numa van para participar do baile de Bernardino de Campos. E faz o sinal de positivo, que o filho nem precisa traduzir.

* Colaborou Toko Degaspari