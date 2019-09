Novo loteamento terá iluminação LED

Área vai seguir obra da prefeitura

na avenida Clementino Gonçalves

Os empreendedores do “Jardim América”, loteamento lançado nos altos da avenida Clementino Gonçalves, anunciaram na semana passada que o local vai ganhar iluminação no sistema LED. Segundo Claiton de Almeida Tavares, 53, um dos sócios do empreendimento, a iniciativa visa unificar a iluminação com a obra que a prefeitura vai iniciar em pouco tempo na Clementino. O projeto é dotar a avenida com iluminação LED desde o lanchódromo do final da Euclides da Cunha até o trevo com a SP-225.

O “Jardim América”, segundo Claiton, é um empreendimento familiar. São 271 lotes com média de 250 metros. “Existem alguns menores e outros maiores, aproveitando o terreno irregular”, explicou.

O “Jardim América” já possui quase toda a infraestrutura pronta, inclusive asfalto. “Nós poderíamos fazer toda a obra no prazo estipulado pela legislação, mas resolvemos adiantar para ficar livre do compromisso. Além disso, este fato passa a ser um atrativo, pois os compradores poderão iniciar construções em pouco tempo”, afirmou.

Claiton lembra que a região experimenta uma grande valorização nos últimos anos. Nos últimos anos, há uma tendência de expansão naquela região, depois da implantação dos bairros Braúna, Nova Braúna, Jardim Míriam e outros. “Mas temos terrenos a preços populares”, informou.

Segundo o empresário, o “Jardim América” pretende seguir as melhorias que a administração pretende fazer na avenida Clementino Gonçalves. Além de dotar todo o trecho com iluminação LED, haverá pistas de caminhada e rotatórias, aumentando a segurança em toda a região.

Outra novidade dos empresários foi uma parceria com Rodrigo Magdaleno, da “RM Imóveis”, firmada há dias. “A tendência é uma valorização ainda mais acentuada, pois a Clementino vai se transforma na principal entrada da cidade”, disse.

Segundo Rodrigo, o ramo imobiliário em Santa Cruz do Rio Pardo é um poucos, em plena crise, que está se recuperando rapidamente. “Já existe um aquecimento. Com este novo loteamento, por exemplo, sabemos que haverá um retorno tanto para os compradores como para os empreendedores”, avaliou.

O resultado, segundo Rodrigo, é o aquecimento de outras atividades comerciais, como a construção civil. “A iluminação LED, por exemplo, será um grande diferencial, pois, além da economia para os cofres públicos, vai representar uma grande segurança para os moradores”, explicou.

O corretor de imóveis afirmou que o “Jardim América” também oferece facilidades para os compradores dos lotes. “As prestações, por exemplo, partem de até R$ 409,00”, com algumas anuais”, antecipou Claiton.