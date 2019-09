Pintor reclama do setor odontológico da secretaria da Saúde em Santa Cruz

Secretário promete averiguar falhas

O pintor de construção civil Valdir Aparecido Freitas, 58, não consegue uma prótese dentária há quase dois anos. Morador no bairro da Estação, ele tem um problema estético em parte dos dentes frontais e o município possui um programa gratuito para pessoas de baixa renda. “Mas já cansei de procurar os responsáveis. Uma hora um está de férias, outra eles dizem que a prefeitura está sem protético”, reclamou.

Valdir explicou que o dentista Danilo Castanho disse que ele precisaria da prótese e anotou os dados para repassar à secretaria de Saúde. “Um ano depois, ainda não tinham me chamado. Eu fui ao Centro de Saúde e disseram que a secretária estava de férias”, afirmou.

Valdir contou que voltou várias vezes, e sempre havia uma justificativa para o atraso. “O que eu achei estranho é eles alegam algo e nem pedem ou anotam o meu nome”, afirmou.

O pintor disse que já foi até procurar o diretor Marcelo Yoneda, mas também não o encontrou. “A última informação é que a prefeitura estava sem protético e eu deveria esperar novamente”, disse.

Valdir disse que não possui recursos disponíveis para um atendimento particular. “O dinheiro não sobra. A gente tem despesas da casa, mas pagamos impostos e queremos ser atendidos”, afirmou.

A demora foi tanta que Valdir passou novamente pelo dentista, que detectou três cáries. Entretanto, disse que o serviço seria realizado no retorno. “Saí pensando que voltaria em poucos dias. Mas o papel informa que meu retorno será somente em dezembro”, disse, chateado.

Outro lado

O secretário de Saúde, Diego Costa Singolani, disse ao DEBATE que procede o problema com o fornecedor de próteses, mas que já foi solucionado recentemente. “Isto realmente aconteceu, pois os produtos não estavam com a qualidade que o município exigia”, explicou.

O contrato, segundo o secretário, foi rompido e uma nova licitação foi feita. Há pouco mais de um mês, as próteses já estão sendo regularizadas, com uma qualidade bem superior.

Diego, porém, estranhou o agendamento de um retorno para um prazo tão longo. “Eu vou ver o prontuário do paciente e verificar o motivo pelo qual não foi usada a agenda noturna, que funciona no ‘postão’ exatamente para evitar estes prazos”, disse. O secretário de Saúde garantiu que o prazo comum para implantação da prótese é de seis a oito meses.