NEGÓCIOS: Ourimadeiras comemora o ‘Dia do Instalador Hidráulico’

A empresa Ourimadeiras realizou um evento de confraternização ao “Dia do Instalador Hidráulico”, que aconteceu na última quinta-feira, 19. Para tanto, convidou a empresa Amanco — atualmente uma das líderes mundiais em tubos e conexões — para um “bate-papo” descontraído com os convidados, seguido de churrasco.

“A intenção não foi falar nada técnico. Foi, realmente, uma celebração para o Dia do Instalador e a parceria entre a Ourimadeiras e a Amanco”, disse Marcos Del Angelo, coordenador regional de vendas da empresa.

Com 14 anos de construção civil, Rodrigo Oliveira Siqueira, o “Sargado”, sempre está presente nas palestras da Ourimadeiras. Para ele, os eventos são frutíferos. “Sempre é bom aprender uma coisa a mais”, disse.

Nivaldo Cardoso também não perde uma só palestra. Há 35 anos na profissão, ele acredita que a inovação é imprescindível para o sucesso de qualuqer empresa.

Além de adquirir conhecimentos, é igualmente importante que eles sejam transmitidos. “É preciso evoluir”, define Juscelino Andrade da Silva, há mais de 20 anos na construção civil. Ele admite que o mercado tem melhorado. “Especialmente em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem muita construção por aqui”, contou.

Publicado na edição impressa de 22/09/2019