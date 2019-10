CEP de Santa Cruz será ampliado

A partir de terça-feira, 1º de outubro, os municípios de Santa Cruz do Rio Pardo, Pratânia e Piraju serão beneficiados com novos códigos de endereçamento postal (CEP). De acordo com a direção dos Correios, o objetivo é dar maior agilidade nas entregas, já que os CEPs serão divididos por logradouros.

Assim, cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter um CEP individual.

Em Santa Cruz, a nova faixa de CEP para a área urbana vai de 18900-001 a 18.931-999. O código atual para qualquer região do município é 18900-000.

No entanto, também haverá CEP para regiões especiais de Santa Cruz do Rio Pardo. Na área rural do distrito de Caporanga, por exemplo, o CEP será 18928-899. Já a área rural de Sodrélia terá o CEP 18924-899.

Todas as áreas rurais restantes do município vão usar o CEP 18919-899.

Os Correios estão recomendando que as empresas e a população atualizem seus cadastros, inclusive nos sistemas de bancos.

Publicado na edição impressa de 29/09/2019