Evento discutiu prevenção

Palestras com vários profissionais

aconteceram na Câmara de S. Cruz

Diego Singolani

Da Reportagem Local

O primeiro “Simpósio Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio” de Santa Cruz do Rio Pardo foi realizado terça-feira, 24, no auditório da Câmara Municipal. O evento, organizado pela Secretaria de Saúde, teve como objetivo desmistificar os tabus que envolvem a questão do suicídio e reforçar o alerta sobre importância de se falar sobre o assunto e estar atento aos sinais.

Outras atividades ligadas ao tema foram desenvolvidas ao longo das últimas semanas em alusão à campanha “Setembro Amarelo”. A equipe do Caps – Centro de Atenção Psicossocial – promoveu rodas de conversa com profissionais das unidades de saúde do município e produziu murais temáticos com mensagens de valorização à vida. O simpósio contou com as palestras de Simone Alves Cotrin Moreira, coordenadora de Saúde Mental da cidade de Marília, Cassiano Corrêa de Morais, Capitão da Policia Militar, Eduardo Ursolino, médico psiquiatra, Bruna Salaro, enfermeira, e Edvânia Parmegiani Honório, psicóloga.

De acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Porém, o suicídio pode ser prevenido. O psiquiatra Eduardo Ursolino alertou para a importância de se estar atento a alguns dos sinais. “Problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas; preocupação com sua própria morte ou falta de esperança; expressão de ideias ou de intenções suicidas”, exemplificou.

Existem outros fatores de risco e sinais que devem ser considerados, como exposição a agrotóxicos, perda de emprego, crises políticas e econômicas, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, agressões psicológicas e físicas, sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de autocuidado, conflitos familiares, perda de um ente querido, doenças crônicas, dolorosas e incapacitantes, entre outros, podem ser fatores que vulnerabilizam, ainda que não possam ser considerados como determinantes para o suicídio.

Como agir?

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, é importante que as pessoas saibam como agir ao se depararem com alguém sob risco de suicídio. Alguns cuidados importantes são: encontrar um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre o assunto. Ouvir a pessoa com a mente aberta e oferecer apoio. Incentivar que ela procure ajuda de profissionais de serviços de saúde, de saúde mental, de emergência ou apoio em algum serviço público. Se oferecer para acompanhá-la a um atendimento pode ser um bom caminho.

Se alguém perceber que essa pessoa está em perigo imediato, o ideal é não deixá-la sozinha. Deve-se procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, assegure-se de que ela não tenha acesso a meios para provocar a própria morte (por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos) em casa. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo.