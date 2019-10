Otacílio diz que não quer municipalização da escola Sinharinha

Prefeito diz que proposta do governador João Doria não

atrai Santa Cruz porque o Estado ‘não paga o suficiente’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito Otacílio Parras (PSB) negou que o município vai aceitar a proposta do governo estadual para municipalizar escolas do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma das unidades seria a “Sinharinha Camarinha”, cuja municipalização já foi discutida no passado.

Há várias semanas, o governador João Doria (PSDB) anunciou um plano para transferir aos municípios toda a gestão das escolas estaduais do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, mas o assunto está sendo recebido com reservas pelos prefeitos. Eles alegam que os municípios já pagam por serviços como merenda escolar e o transporte dos estudantes. Além disso, haverá despesas com a manutenção dos prédios.

O governo do Estado também não definiu se haverá repasse permanente de recursos para os municípios que aceitarem a municipalização. O governador João Doria alega que, com parte do ensino fundamental nas mãos dos municípios, haveria possibilidade de uma melhor gestão.

Não é o que pensa o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Para Otacílio Parras, não existem recursos para fazer a municipalização. “O governo não paga o suficiente. Somos contra. Se fosse municipalizar, creio que o governador deveria começar primeiro com a capital, onde mais da metade das escolas de anos iniciais é administrada pelo Estado”, disse.

Otacílio disse que o governo federal também não está disposto a aumentar os repasses do Fundeb. “Os deputados em Brasília querem o aumento do Fundeb, mas o governo federal alega que não tem recurso. Então, com esta crise que o Brasil atravessa hoje — financeira, econômica, política, moral e judicial —, não é o momento correto para pensar em municipalização. Se depender deste prefeito e dos vereadores que me apoiam, não haverá nenhuma municipalização em Santa Cruz”, afirmou.