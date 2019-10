Tragédia que matou três jovens comoveu população de Santa Cruz

Acidente que matou três jovens no começo da manhã de

domingo, 22, foi motivo de lamentações por toda S. Cruz

O acidente que matou três jovens no começo da manhã de domingo, 22, comoveu a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Centenas de pessoas compareceram ao velório e sepultamento na manhã do dia seguinte. Familiares e amigos, sob lágrimas, despediram-se daqueles que, um dia, levaram felicidades às suas casas e locais por onde estiveram.

A tragédia aconteceu quando quatro jovens — Isabella Lorenzetti de Oliveira, 15, Kezia Cristina de Carvalho, 14, Wesley Gabriel Batista, 20, e Carlos César da Silva Adorno —, voltavam a pé da Festa do Peão de Ipaussu, de onde saíram por volta das 4h.

Enquanto trafegavam pela rodovia, um Fiat Palio, conduzido por Antônio Marcos Santos Silva, 29, perdeu o controle e atingiu a todos por trás. O atropelamento foi tão forte que os jovens foram lançados vários metros à frente.

Isabella e Kezia morreram na hora. Wesley chegou a ser levado com vida ao hospital, mas não resistiu. Apenas Carlos Silva sobreviveu. O motivo pelo qual Marcos perdeu o controle ainda será investigado.

Em teste de bafômetro, a polícia constatou que Antônio havia ingerido bebida alcóolica. O resultado foi 0,09dg. O motorista afirmou que bebera na manhã do dia anterior.

Ele chegou a ser preso, mas foi solto no dia seguinte após audiência de custódia. Vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Amigo das três vítimas, Felipe Antônio de Oliveira conversou com elas cerca de 40 minutos antes da tragédia. “Eu estava com mais uns amigos na rodoviária de Santa Cruz. Ligamos para eles e disseram que, ao chegar na cidade, iriam visitar a gente”, disse Felipe, que não conteve as lágrimas ao se lembrar da última ligação.

Ao lado de Felipe, Victor Eduardo completou a lembrança. “Tínhamos combinado de fazer um piquenique quando eles chegassem. Depois, soubemos da tragédia. Estamos acabados”, lamentou.

Aos 41 anos, Alex da Silva era amigo de Wesley. Para ele, o jovem não merecia nada disso. “Era uma pessoa boa. Tinha muito pela frente. Merecia coisa melhor”, declarou.

O jovem Carlos César da Silva Adorno, único sobrevivente da tragédia, afirmou em entrevista à rádio Band FM que pouco se lembra do acidente.

“Estávamos comendo salgadinho e conversando. Tudo normal. De repente, veio a pancada”, explicou, dizendo que não se recorda muito bem dos momentos seguintes. O grupo caminhava pelo acostamento.

Segundo ele, a decisão de voltar a pé foi feita de última hora. “Iríamos de ônibus, mas o dinheiro acabou. Então preferimos seguir a pé”, relata.