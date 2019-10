Boris recebe homenagem e até medalha da Câmara

O cão farejador Boris, da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo, foi um dos homenageados pela Câmara Municipal na última segunda-feira, 23. Na verdade, a moção de reconhecimento foi aprovada para o cabo Éder Ricardo Fernandes, responsável pelo treinamento do cão policial, da raça Belga Malinois. No entanto, Boris teve direito a uma medalha e latiu durante a entrega, como uma espécie de agradecimento.

A sessão de segunda-feira, 23, foi paralisada para a homenagem ao cabo da PM e a Boris. Éder Fernandes é um dos incentivadores da implantação do canil no quartel da Polícia Militar e quem faz o treinamento dos cães Boris e Panthro. Boris foi condecorado com uma medalha pelos relevantes serviços prestados à segurança de Santa Cruz. O cabo ganhou um diploma.

A iniciativa partiu dos vereadores Luciano Severo e Cristino Neves. Éder Fernandes enalteceu, na tribuna da Câmara, os benefícios de Boris no combate à criminalidade no município. No entanto, ele ressaltou que o trabalho é feito em conjunto, desde a averiguação de denúncias até a ação policial. “Mas realmente o Boris é muito odiado pelos infratores de toda a região”, avaliou.

Segundo Éder, Boris participou de operações que resultaram na apreensão de pelo menos 712 gramas de crack, 110 gramas de cocaína, 112 pontos de LSD, 33 comprimidos de ecstasy, 12 quilos de maconha e na prisão de 31 pessoas, além da detenção de 13 menores infratores. “Toda esta droga está sendo retirada de circulação e representa um grande prejuízo para o tráfico”, ressaltou o cabo da Polícia Militar.

Além do combate à criminalidade em Santa Cruz, os cães da Polícia Militar possibilitaram a implantação do programa “Amigos do Canil”, que percorre escolas da cidade e algumas da região.

Publicado na edição impressa de 29/09/2019