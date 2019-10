DICAS – Edição de 29/09/2019

‘Pedágio’

Funcionários da Educação estão revoltados com o fato da prefeitura ter iniciado cobrança para um almoço alusivo ao “Dia do Professor” e ao “Dia do Funcionário Público”, que será realizado no dia 25 de outubro. O dinheiro, segundo eles, vem do sistema Anglo, mas a administração ampliou o número de participantes e a verba tornou-se insuficiente. Neste ano, servidores concursados pagam R$ 20, enquanto comissionados devem desembolsar R$ 150, sob risco de perderem seus cargos. Era o que faltava!

Piraju em chamas

A quebra do sigilo bancário do jornal “Observador”, de Piraju, deve complicar a situação do prefeito José Maria e de integrantes do alto escalão do governo. O DEBATE apurou que as informações obtidas em extratos coincidem com a denúncia feita à CPI que investiga irregularidades na concessão do serviço de transporte público. Segundo ela, o prefeito teria recebido propina do dono da empresa Riopardense, Samuel Santos, que teria sido depositada na conta do jornal, na época de propriedade de seu assessor Paulo Sara. O relatório da CPI será votado nos próximos dias.

Esculachou

A relação entre o prefeito Otacílio Parras e a diretoria da Santa Casa de Misericórdia se deteriorou de vez. Na semana retrasada, horas depois da inauguração da nova cozinha, Otacílio chegou de surpresa em uma reunião e exigiu explicações sobre uma nota divulgada à imprensa que insinuava ingerências políticas no hospital. O chefe do Executivo cuspiu cobras e lagartos, fez questão de dizer que quem banca o hospital é a prefeitura e deu as costas, saindo enfurecido.

Desconto

Quem pagar o IPTU à vista poderá ter direito a um desconto. Este foi o projeto de Paulo Pinhata (MDB) aprovado por unanimidade pela Câmara na segunda-feira. Entretanto, o texto não foi publicado no “Semanário Oficial” de ontem, num indicativo de que o prefeito Otacílio Parras (PSB) pode vetá-lo. Ele defende o dindim total, sem qualquer tipo de desconto.

Mudança

No ano passado, as portarias de abertura de sindicância administrativa no governo narravam todo o episódio e citavam nomes, deixando alguns em situação constrangedora, como alertou o jornal na época. Segundo o prefeito, isto era necessário e não iria mudar. Agora, porém, a Codesan passou a publicar portarias de forma resumida, omitindo o nome do servidor investigado por alguma falha. Será que são da “peixada” ou o prefeito Otacílio realmente cedeu e mudou de opinião?

Homenagem

Roque Caramujo recebeu uma comovida homenagem por relevantes serviços prestados. O evento aconteceu na segunda-feira, 23, na Câmara. Quando um dos filhos subiu à tribuna para enaltecer a atuação do pai, Roque — que é um exemplo na cidade — não conteve as lágrimas.

‘Coisas de Política’

Nem tanto…

Aquele obstinado verador não conseguia sequer imaginar a ideia de não conseguir se reeleger na sua pequena cidade. Porém, ao mesmo tempo, foi ficando preocupado com os comentários que ouvia de sua mulher, dos seus próprios filhos e daqueles que podiam lhe falar com toda confiança. Todos diziam que ele precisava ser mais modesto, menos arrogante, desfazer aquele ar de superioridade como se fosse muito melhor que todos, quase um Deus. Diziam isso e alertavam que ele podia perder muitos votos por causa dessa postura,

Assim, ele resolveu procurar um psiquiatra, que logo puxa conversa.

— Bem, meu vereador. Pode me contar o que lhe aflige. Pode contar tudo, desde o princípio…

— Está certo, doutor ! No princípio eu criei o céu e a Terra… as plantas e os animais…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)