Bombeiros recebem novos equipamentos

Materiais vieram do governo

do Estado na semana passada

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu, na semana passada, novos equipamentos para o trabalho dos militares. Eles vieram do governo do Estado e entregues através do comando de Marília, de cuja região administrativa que Santa Cruz pertence.

Um deles é destinado ao combate de incêndios e chama-se “entrelinhas”. Ele funciona através de um sistema de espumas, que consegue apagar mais rapidamente as chamas, sobretudo quando há combustível envolvido.

Outro equipamento serve para capturar animais peçonhentos, como cobras. Segundo Luciano Alberto, sargento da corporação, o material será de grande utilidade, pois Santa Cruz é uma cidade com muitos desses animais.

“Também há muitos na região, porque existe muita cana e propriedades rurais, onde geralmente as cobras habitam”, disse Luciano. O sargento ainda explicou que o equipamento garantirá, também, segurança aos animais que, eventualmente, venham a ser capturados.

Um terceiro aparato chama-se “Prancha Longa”, cuja função é imobilizar uma vítima que passou por um trauma. Ele é, na verdade, um equipamento preventivo, que garante maior segurança antes de a vítima ser transportada para a maca. O “Prancha Longa” serve até mesmo para dar entrada em raios-x.

Luciano Alberto, porém, afirma que, apesar do auxílio, ainda há materiais que estão se tornando obsoletos. “Por isso, há mais pedidos que fizemos para o Estado, pedindo novos equipamentos” , disse ele.