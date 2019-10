Eleodoro: morador entrega doces no ‘Dia de São Cosme’

Ele mantém promessa

feita pela mãe há 25 anos

Eraldo José Claudino, 52, morador do Jardim Eleodoro, em Santa Cruz do Rio Pardo, repete um ritual que começou com a mãe — já falecida — há mais de 25 anos. No “Dia de São Cosme e Damião”, ele distribui doces às crianças do bairro ew ainda leva uma parte para o “Educandário Fermino Magnani”.

Segundo o morador, ele continuou uma tarefa da mãe, que fez uma promessa a São Cosme e Damião. O motivo? “Eu era muito arteiro quando criança e, na verdade, melhorei muito quando minha mãe começou a pagar a promessa. Quando ela morreu, há dois anos, eu resolvi continuar”, contou Eraldo.

O morador atende, em média, mais de 50 crianças. O gesto solidário já virou tradição, tanto que muitas crianças já aguardam a data para receber doces de Eraldo. Ele começa a arrecadar os produtos das famílias um mês antes.

Os gêmeos Cosme e Damião são santos da Igreja Católica e mártires do Império Romano no século IV. Eles foram martirizados em Ciro, na Síria, durante a perseguição de Diocleciano.

Curiosamente, o ato de distribuir doces não é tradição na Igreja Católica, mas começou devido ao sincretismo religioso, já que São Cosme e Damião também são referenciados por outros credos, como cultos afros e a Igreja Ortodoxa.