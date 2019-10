Denúncias contra Lourival e João Marcelo voltam ao plenário nesta segunda-feira

Comissão de Justiça e Redação

opina por Comissão Processante

O vereador Luciano Severo (PRB), membro da Comissão de Justiça e Redação, disse na semana passada que um novo posicionamento sobre os casos que envolvem quebra de decoro dos vereadores Lourival Heitor e João Marcelo Santos deverá ser votado em plenário nesta segunda-feira, 7. Esta comissão acolheu recurso do denunciante, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques, e decidiu que os relatórios da Comissão de Ética, que determinaram o arquivamento dos casos, não deveriam ser acolhidos.

Segundo Severo, a tendência é a Comissão de Justiça pedir a abertura de uma Comissão Processante contra os dois vereadores. Neste caso, caso a sugestão seja aprovada, João Marcelo Santos e Lourival Heitor podem ser punidos desde a simples advertência ou a suspensão temporária do mandato e até mesmo a cassação dos mandatos.

João Marcelo Santos foi denunciado porque ameaçou o assessor da diretoria da Santa Casa, André Mello, de morte. A ameaça foi feita pelo aplicativo WhatsApp e o vereador ainda proferiu ofensas ao advogado, escrevendo palavrões e outras ameaças.

Como no caso de Lourival Heitor, o caso foi arquivado pela Comissão de Ética por “falta de provas”, mas voltou a ser analisado por outra comissão graças a um recurso.