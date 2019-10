CARTAS – Edição de 29/09/2019

‘Quando a coincidência da

imprudência depara-se com a inocência’

“Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos devem levar isso a sério!” Eclesiastes 7:2. Mais uma vez, testemunhamos um grave acidente em nossa cidade. Consequentemente, foram ceifadas três vidas de adolescentes que, sequer, tiveram a chance de escapar. Inevitavelmente, vieram a óbito.

Estive no velório. Mais uma vez em minha vida, infelizmente. Tinham a vida toda pela frente. Fiquei munido de uma profunda tristeza e aflição pela lastimável tragédia que os arrebatou desta vida. Presenciei a dor, a inconformidade, sofrimento e as lágrimas que gotejavam e emanavam dos olhos dos pais, parentes e amigos ligados aos queridos adolescentes.

Devemos encarar tal fatalidade como dizem as escrituras: “…os vivos devem levar isso a sério…”. Não estou escrevendo com intento de culpabilizar ninguém. Mas para manifestar minhas profundas condolências às famílias e, ao mesmo tempo, esperando que a Justiça de Deus se manifeste através das mentes humanas. Pois seria uma hipocrisia me manifestar e, muito menos, posicionar a algum lado.

Não estava presente e também não sou juiz para julgar ninguém. Mas de uma coisa eu sei: aqueles que se foram, neste momento, estão acolhidos nos braços do Senhor. Eram adolescentes privados e desprovidos de qualquer sabedoria dos riscos, imprevisibilidade e as demais eventualidades que poderiam acontecer nesta virtude de alegria, amizade e companheirismo. Está sendo muito difícil para mim que, acostumado a escrever, estou escrevendo sobre isto agora. Escrevendo pensando e pensando escrevendo. E, com o devido cuidado, ponderação e prudência nas devidas palavras para não ser mal interpretado.

É um momento de extrema delicadeza. O coração está partido e empático aos familiares. Encerro por aqui! Meu desejo, do fundo do coração é que Deus conforte e traga paz e acalanto as famílias de todos! Deixo, por fim, este versículo das sagradas escrituras: “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração…”Salmos 28:7” Abraço forte a todas as famílias! Deus nos conforte!

— Rodrigo C. Santos (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Esclarecimento

Diante das declarações do técnico em eletrônica Sérgio Cunha na edição do dia 22 de setembro de 2019 do DEBATE, esclarecemos, após consulta, que Sérgio Cunha não prestou nenhum serviço para a prefeitura ou Santa Casa, usando seu CPF (Pessoa Física) e nem com seu CNPJ (Pessoa Jurídica — MEI).

Diante disso, é uma inverdade ele afirmar que o atual prefeito Otacílio Parras Assis tenha interferido para cortar os serviços da empresa de Sérgio Cunha na Santa Casa, prefeitura ou qualquer outro lugar.

Sobre o fato de ele estar com dificuldades em se aposentar, tudo leva a crer que o motivo seja ter uma MEI aberta.

— Cláudio Antoniolli, secretário de Gestão e Comunicação (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Combater a fome

Um dos temas mais caros às entidades e pessoas que sejam humanitárias é a fome mundial e as iniciativas de combate, ou seja, sua solução. Eu sempre estive atento a isso, desde criancinha. A fome sempre pareceu ser mais um problema econômico e de logística do que realmente da escassez de alimentos. Antes de esmiuçar alguns aspectos, preciso relatar o que vi e aprendi.

Na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, onde vivi parcialmente desde bebê até os 45 anos e que esperava viver a vida toda, conheci um músico que era também um filósofo com algumas intuições geniais, o seu Dito. E uma intuição dessas era que as casas que o governo faz para os pobres deveriam ser entregues com algumas árvores frutíferas plantadas, pois mesmo que o chefe familiar venha a tornar-se um drogado e abandone suas obrigações familiares, sempre haveria um complemento alimentar na própria residência.

A verdade é que essa sugestão nunca foi aceita por nenhuma autoridade. E não parece ser uma ação cara ou complicada, hoje em dia há muitas empresas que produzem árvores frutíferas em vasos e o cultivo de hortaliças é muito simples e fácil. Creio que os prefeitos, governadores e presidente poderiam determinar a seus assessores para implementar um projeto que contemple isso.

Eu mesmo tenho feito algumas experiências para produzir algum tipo de alimento em pequenos ambientes. Iniciei cultivo de tomatinhos em vasos com excelente resultado. Então, passei a produzir meus vasos usando garrafas de refrigerante de dois litros. Daí, passei a produzir uma mistura de terra com pó de café que iria para o lixo com cascas de ovos trituradas em um pilão de cozinha.

Plantei cebolinha usando as raízes que vem nos pés de cheiro verde e salsa comprando as sementes. Fico muito feliz quando tempero meus bifes de contrafilé usando o cheiro verde dos meus vasos com terra de sucata. Essa é um ensinamento extracurricular que as escolas poderiam ensinar as crianças desde tenra idade.

Árvore plantada em vaso também é uma atividade que tem me interessado. Resolvi eu mesmo fabricar meus vasos utilizando sacos de chão de algodão e cimento. A grama aparada forneceu o material fazer o meu composto biológico e as sementes das frutas que consumi geraram as plantas que cultivei, como abacate, laranja lima, limão e tangerina. Também já plantei papaia em pequenos espaços com resultados excelentes e deliciosos.

Na renomada revista científica Science, Thomas Crowther, professor do departamento de Ciências do Meio Ambiente do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, publicou o trabalho acadêmico “The global tree restoration potential”, em que propõe plantar um trilhão de árvores para retirar o excesso de gás carbônico na atmosfera. Cada ser humano teria que plantar mais de 140 árvores. É o contrário do que os brasileiros têm feito com a Amazônia e seus rios aéreos.

Se cada um cultivar hortaliças e tomates nos apartamentos e frutíferas em vasos, já ajudaria nessa conta, além do meio ambiente e dos que se alimentariam com essas plantas. Favoreceria a economia também. Senhores políticos, o tempo urge.

— Mário Eugênio Saturno (São José dos Campos-SP)

Decisão do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) , na sessão de julgamento do último dia 26 de setembro, por maioria de votos, decidiu, em sede de habeas corpus (HC 166.373), anular, parcialmente, o processo, determinando que o delator, na condição de réu no processo que apura eventual crime de organização criminosa (Lei 12.850/13), deve se manifestar antes do delatado, para que possa permitir a este o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, refutando as declarações trazidas pelo “colaborador”.

O delator, na dinâmica da Lei de Organização Criminosa, é um integrante “do bando” que resolve, “espontaneamente”, apontar quem são os demais componentes, bem como o “modus operandi” dos comparsas, possibilitando aos agentes do estado – Polícia Judiciária e o Ministério Público – desbaratar o crime, em troca de benesses legais.

Dessa forma, a declaração do delator traz imputação de crime a alguém – delatado – o qual tem constitucionalmente o direito de se defender das alegações. A questão posta no julgamento era aparentemente simples – tornou-se complicada pelos argumentos “ad terrorem” deduzidos por aqueles que defendem que o direito à liberdade e o respeito a ampla defesa são secundários ao serem cotejados com o combate a corrupção. Uma aberração para dizer o menos!

Na sistemática processual penal o acusado tem o direito, inalienável, de falar por último, para que possa exercer efetivamente o contraditório e a ampla defesa, garantias fundamentais do ser humano. Alguns incautos podem dizer, mas o delator não é réu tal como o delatado? Com efeito, o delator é réu, porém com status jurídico diverso do delatado, pois passa, com a delação, a condição de réu-colaborador, que tem interesse em atingir os demais acusados com a sua “versão”.

Simplificando ainda mais a questão, o delatado terá que se defender, também, das alegações deduzidas pelo Réu-colaborador, que passa, assim, a condição de um assistente da acusação (não do assistente da acusação tecnicamente), haja vista que suas declarações encaminham, como regra, as investigações.

O eminente professor da PUC do Rio Grande do Sul e criminalista de escola, Aury Lopes Junior, analisando a decisão do STF, vai além, pontuando, com absoluta razão, que o delator deveria falar antes das testemunhas de defesa: “Considerando que o delator-corréu é talvez a mais importante ‘testemunha’ da acusação (ainda que seja uma testemunha sui generis, como mencionamos), é imprescindível que diga tudo o que tem para dizer (colaborando, portanto, com a tese acusatória) antes da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, para que existam – efetivamente – condições de possibilidade de defesa e de produção de contraprova”.

Voltando ao julgamento do supramencionado habeas corpus, a divergência ao voto do Ministro Relator Edson Fachin, foi inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, que menos ousado do que Aury, entendeu que “o delatado tenha o direito de falar por último” e concluiu: “O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório exigem que o delatado se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda atividade probatória.”

Por outro lado, acompanhando o relator, o ministro Roberto Barroso, com argumento “ad terrorem”, pontuou que a decisão acabaria com todo trabalho realizado pela “lava jato”, prejudicando o combate a corrupção. Esta fundamentação está, visceralmente, em descompasso com a ordem constitucional, primeiro porque a anulação do processo determina a retomada do feito a partir do ato anulado e não sua extinção com a absolvição dos acusados. Segundo, porque o sistema constitucional processual penal preconiza, em tintas fortes, como direito fundamental do homem, que não pode ser abolido sequer por emenda à Constituição, que o exercício a ampla defesa e ao contraditório, apenas é efetivamente exercido quando o acusado tem irrestrito acesso aos argumento de acusação, o qual se incluem, inequivocamente, as declarações do réu-colaborador.

Dessa forma, o julgamento realizado pelo Supremo respeitou e deu efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, dizer o contrário, com argumentos sem um mínimo de lastro jurídico, é rasgar a lei maior desse país. Para finalizar, cumpre trazer a à lapidar lição do juiz de Direito Luis Carlos Valois: “Quando o Judiciário passa a pensar que uma de suas funções é o combate à criminalidade, ele se afasta da posição de garantidor de direitos e liberdades para agir como mais uma arma apontada para a população”.

— Marcelo Aith (São Paulo-SP)

REPERCUSSÃO ONLINE:

22 anos do jornal

Via Facebook:

Parabéns, Sérgio! Sou sua fã! O DEBATE é muito importante para nós, santa-cruzenses! Nunca me esqueço daquele menino que entrava apressado na minha boutique entregando o jornal mimeografado. Você é um guerreiro e merece o nosso aplauso!

— Mariza Zacura (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Parabéns! Há 42 anos se fazendo presente, muitas vezes como voz do povo santa-cruzense, informando e divulgando o que temos necessidade de ver e saber, assuntos atuais ou do passado, que nos fazem conhecer ou relembrar fatos da história da nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo.

Deus abençoe, sucesso sempre, DEBATE!

— Eliana Cristina Luiz Mioto (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Parabéns Sérgio. Parabéns DEBATE. Sinto-me orgulhoso por ter colaborado (ainda no início da vida do jornal), escrevendo alguns artigos como um dos colaboradores do semanário, que hoje tanto nos orgulha. Parabéns.

— Jesuel Domingues Paes (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Nesta época difícil para manter os jornais nas ruas, parabéns pelo aniversário de fundação do DEBATE. Que continue forte e influente na região de Santa Cruz do Rio Pardo.

— Aurélio Fernandes Alonso, jornalista (Bauru-SP)

Parabéns, Sérgio, por prestar esse serviço à população, defendendo o povo e lutando contra tudo e todos que querem prejudicar essa sua profissão, porque até no jornalismo está difícil encontrar pessoas compromissadas com o povo.

— Luiz Carlos Rodrigues (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

‘Fotos do Leitor’

Família de José Pio da Silva

e Alice Ramos de Castro

— Por Edilson Arcoleze:

José Pio da Silva, nasceu aos 10 de dezembro de 1892 em Santa Cruz do Rio Pardo, foi servidor público municipal – Diretor da Repartição de Águas e Esgotos. Faleceu aos 17 de outubro de 1970. Foi casado com minha tia-avó Alice Ramos de Castro, nascida aos 28 de março de 1892 em nossa cidade e falecida aos 10 de maio de 1984. Tiveram nove filhos.

Na foto acima, a primeira da esquerda é a Cleonice que casou-se com Hélio Castanho de Almeida;

2ª – Eunice – casou-se com Edmundo;

3ª – Tia Alice;

4º – José Pio da Silva;

5ª – Leonídia – casou-se com Teófilo Queiroz Junior;

6ª – Nirce;

7ª – Eudalice – casou-se com Nelson Bocuhi;

Embaixo as crianças:

1ª – Nilvia – casou-se com José Carlos Marins;

2º – Manoel Carlos – casou-se com Maria Aparecida;

3º – Alvaro;

4º – Nilze – casou-se com Benedito Camarinha Machado.