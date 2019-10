Obra inacabada provoca poeira e revolta moradores da Estação

Moradores da rua Olavo Madureira, no bairro da Estação, estão revoltados com a poeira que se espalha pelo bairro desde que uma obra particular de rede de água terminou perto do clube da AABB. O serviço foi necessário para a rede do Jardim Pacaembu, mas o problema é que o trânsito foi retomado sem que o asfalto fosse refeito.

Segundo famílias que residem na rua, as residências ficam cheias de pó o dia todo e a prefeitura parece não ouvir as reclamações. O trânsito na Olavo Madureira é intenso, principalmente de caminhões, devido a duas cerealistas que operam na região.

Publicado na edição impressa de 06/10/2019