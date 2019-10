NEGÓCIOS: ‘Salão de Festas Nardo’ foi aberto em Santa Cruz

‘Salão de Festas Nardo’

foi aberto em Santa Cruz

Foi inaugurado, recentemente, o ‘Salão de Festas Nardo’ em Santa Cruz do Rio Pardo. Localizado na avenida Ester Amaral Santana, 545, no Jardim Santana-1, o espaço é amplo e conta com brinquedos de diversão para as crianças. Existem no local, por exemplo, piscina de bolinhas, cama elástica e outros 15 jogos de mesa para maior conforto.

Os proprietários do espaço afirmam que o objetivo é levar ao público um maior divertimento por um menor preço.

Os telefones para contato do salão são (14) 9 9785-5234 (Dayane) ou (14) 9 9726-4032 (Alaíde) e atendem também via Whatsapp.