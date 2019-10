‘Três Tambores’ reuniu centenas de cavaleiros em Santa Cruz

Evento aconteceu ontem, 5, no Rancho

São Luiz, no bairro da Graminha

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Velocidade, coordenação motora excepcional e a sintonia perfeita entre cavaleiro e animal. Não é à toa que a prova dos “Três Tambores” está entre as favoritas dos frequentadores das festas de peão. Ontem, 5, no “Rancho São Luiz”, no bairro da Graminha, em Santa Cruz do Rio Pardo, quase 2 mil pessoas prestigiaram um evento da modalidade promovido pela empresa “Global Seguros e Garantias”.

Um total de 300 cavaleiros se inscreveram na disputa, nas categorias Fraldinha (0 a 7 anos), Kids (0 a 10), Mirim (0 a 13), Jovem (0 a 17) e as principais, feminina e masculina. Foram distribuídas 2 motos aos vencedores das categorias principais, além diversos prêmios em dinheiro. O evento contou ainda com praça de alimentação, brinquedos e show da dupla Jovino e Jova. Na disputa, o cavaleiro deve contornar três tambores dispostos na arena formando um triângulo, com uma distância de cerca de 30 metros entre eles. Além de contornar os obstáculos com perfeição, o competidor corre contra o tempo para ser o mais veloz que puder.

Veja mais imagens