Inscrições para Festival de Música do Colégio Camões já estão abertas

As inscrições para o 6º Festival de Música do Colégio Camões, de Santa Cruz do Rio Pardo, foram abertas na sexta-feira, 4, e terão duração de 21 dias, até se encerrarem no próximo dia 24.

O evento é destinado estritamente ao público jovem. A exigência é que se tenha até 17 anos e 11 meses. Aqueles que completaram 18 anos, mas ainda cursam o ensino médio, deverão levar comprovante de que estão matriculados em alguma escola.

O evento será dividido em duas categorias: composição, em que a música do solista, dupla ou banda deverá ser original e inédita, e intérprete, cuja avaliação será a performance dos participantes.

A inscrição é gratuita e pode ser feita na sede do Camões, na rua José Antônio Ramos, na vila Joaquim Paulino.

No ato de inscrição, deverão ser apresentadas sete cópias da letra de música — digitadas em papel sulfite com o título e nome do autor —, ficha de inscrição preenchida (que está disponível nas redes sociais do festival), cópia do RG e comprovação de frequência escolar, através de atestado assinado por alguma autoridade. Os participantes que forem menores de idade devem apresentar, também, autorização dos pais.

Serão aceitas apenas as 10 primeiras inscrições para cada categoria. O 6º Festival de Música será realizado no dia 1º de novembro e distribuirá mais de R$ 2 mil em prêmios, divididos entre os 1º ao 3º lugares, após julgamento da banca. Os ensaios estão previstos para o dia 27 deste mês, na sede do colégio.

