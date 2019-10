João Zanata: Muito confuso

Muito confuso

João Zanata Neto *

Da Equipe de Colaboradores

Somos tão vulneráveis ao ponto de sentir a fragilidade da vida. O humano em cada um é capaz de exprimir os seus humores em gestos inconfundíveis e ainda ter a consciência dos seus atos. Porque somos prisioneiros do próprio pensamento, sempre temos a sensação da existência. Há mais que uma experimentação carnal da vida em cada ser. O pensar está além das sensações táteis. Ele nos projeta em um mundo imaginário.

A visão do perceptível é a observação de um todo, um panorama global das coisas e seres deste mundo. É o mundo aparente que se mostra imediato e substanciado. Mas o pensar leva-nos a algo mais profundo. É aquela sensação de que tudo é uma ilusão visual. O real é uma aproximação, um estado enganoso. Para tudo aquilo que é perceptível, nos foi dado um sentido. Estamos sempre a perceber uma composição das coisas e para tudo aquilo que se oculta aos nossos olhos nos foi dado o pensamento.

O verdadeiro ser não está na matéria em sua compleição carnal. Quando nem mesmo a matéria é uma certeza, só poderá haver uma energia pensante e uma não pensante. Sendo o ser a energia pensante, é notável que ele crie a realidade com a imaterialidade desprovida de senso. A energia que se materializa é passível e organizável pelo verdadeiro ser. O ser não é somente capaz de existir, mas também de oportunizar a sua existência.

Pensar é tão natural, mas ao mesmo tempo algo de difícil entendimento. É algo que sabemos existir, mas não sabemos como se dá. O pensar comparativo é algo que busca uma semelhança com algo conhecido. Pensar sobre o pensamento é o verdadeiro pensar, pois pensa o próprio pensamento. Desvendar o pensamento é a suprema tarefa da criação ou o grau de evolução máxima do ser.

Se o pensar é o simples desejo de satisfazer uma necessidade, ele é uma relação de causa e efeito. Assim há algo que transforma as ideias. Estamos lidando com algo que diminui a satisfação, algo que reduz uma energia de contentamento. Este pensar seria uma mera resposta a uma sensação que incomoda.

Se tudo fosse resumido a um incômodo ou a uma satisfação, o pensar seria apenas uma reação a uma sensação ou uma resposta coerente a algo experimentado. Desconhecer o próprio pensamento é algo que incomoda. A sensação que gera o pensar é algo que modifica outra sensação de satisfação. Mas o pensar não é só algo reativo. É uma avaliação de coerência. O pensar não é somente uma resposta lógica a um anseio. Ele também emite juízos. Julgar é avaliar, comparando. É um exercício de coerência.

Esta simples proposição não desvenda o pensamento, mas tão somente se perde em seu próprio mistério. O mecanismo do pensamento é que oculta as suas secretas manifestações. Contudo, encontrar este mecanismo é considerar um ser sem vontade que reage a lógicas pré-existentes. Este autômato que responde a estímulos é algo que se distancia do ser. Por mais capaz a responder os mais complexos pensamentos, ele sempre será uma máquina sem emoção. O pensamento não é um instrumento lógico. O pensamento é a própria pergunta ou a própria resposta. O pensar é a ideia que se dissocia da matéria e exprime um significado. Ele nunca pode estar em algo.

Escrever é cristalizar um pensamento, mas o escrito não é o pensamento em si. É o seu registro apenas. O pensar é uma vontade expressa. Ter vontade é existir, portanto, pensar é existir. Mas existir também advém do pensar. Uma pedra não existe se não a percebermos. A ideia de pedra é que lhe dá existência.

Tudo existe porque é uma ideia. O universo existe porque há uma ideia de universo. A ideia do pensamento é que lhe dá existência. A ideia de filosofo, a ideia de pensador e as suas ideias sobre o mundo deram existência a Sócrates, mesmo que ele realmente não tenha existido.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.