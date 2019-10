DICAS – Edição de 13/10/2019

Mais um

O prefeito Otacílio Parras (PSB) deve exonerar nesta segunda-feira o subprefeito de Sodrélia, que foi preso por tráfico de drogas e por dirigir embriagado. Ele deve ter se arrependido de ter trocado o titular do cargo, por influência do vereador Marco “Cantor” Valantieri (PL), que emplacou seu cabo eleitoral no distrito.

Governo

Se antes o problema era um copo de cerveja, num episódio que colocou em nítido constrangimento o ex-subprefeito e o vereador Paulo Pinhata, agora o caso envolve tráfico de entorpecentes. Às vésperas de um ano eleitoral, é pesado para um governo que já teve um caminhão desaparecido, um adolescente (sobrinho do prefeito) furtando o carro oficial da prefeitura e até servidores fantasmas.

Aprendendo

Enquanto, em fevereiro, a prefeitura assinou contratos comprando combustíveis com preços acima do mercado, a Câmara Municipal acaba de assinar com o posto Brasília um contrato para adquirir combustíveis com preços rigorosamente atuais.

Prioridade

O governo atual vai superar o de Adilson Mira (PSDB), que era conhecido como o “rei da propaganda”. Fazia em todo lugar, até no “Semanário Oficial”, sendo condenado por isso. Já Otacílio está até criando cargos de estagiários para um setor específico: “Publicidade e Propaganda”. Quando as eleições se aproximam, vale tudo.

Agora é o fim

O prefeito Otacílio Parras assinou na semana passada o decreto que extingue oficialmente a Escola de Sodrélia (EMEIEF). O prédio já estava vazio desde que todas as atividades foram suspensas. Mas agora acabou de vez.

Susto

Um decreto municipal extinguiu a creche do Centro Social São José. Muita gente que leu o documento na edição de ontem do “Semanário Oficial” pode ter ficado assustada. No entanto, trata-se de uma modificação legal, já que as creches vão funcionar com outro nome.

Será

Os dois vereadores denunciados por suposta quebra de decoro parlamentar devem apresentar um ofício abrindo mão de recursos e pedindo que o caso vá ao plenário. Não foi bem disto que o advogado de Lourival Heitor disse na rádio Difusora no início da semana passada. Em todo caso, tem gente que acredita.

Oposição

Se a chapa governista já está formada, a oposição resolveu se vai ao pleito unida?

Pouso milaborante

O “assessor oculto” do deputado Capitão Augusto, Neno Batista, está exibindo nas redes sociais um helicóptero que provavelmente pelo adquirido pelo parlamentar. A aeronave conta com adesivos políticos. O objetivo é pousar de forma mirabolante nas festas e rodeios.

‘Coisas de Política’

A escolha

Aquele jovem político, recém-eleito vereador daquela pequena cidade, acabou convencendo a sua namorada a morar com ele. Logo no primeiro dia de “casados”, o rapaz, deixando bem claro o seu lado machista, disse à mulher:

— Se você quer viver comigo, tem que se enquadrar nas minhas regras. Como vereador, eu proponho leis… Mas como marido, eu determino as regras e elas devem ser cumpridas. Segunda-feira à noite eu jogo um carteado com os amigos. Na terça é dia de jogar sinuca e na quarta frequento o Bar do Bisca. Na quinta é dia do videoclube e na sexta é o forró do “Risca-Faca”. Sábado à tarde saio para pescaria no Rancho da Veva e só volto na segunda de manhã. Se quiser assim, tudo bem. Se não quiser, azar.

E a mocinha responde:

— Pois comigo só tem uma regra: é sexo todas as noites. quem estiver em casa, está. Quem não estiver… azar!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)