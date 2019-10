Jovem foi encontrado morto dentro da própria residência

Mauro Gabriel, 21, foi

homenageado nas redes

O jovem Mauro Gabriel Tavares Vieira, 21, foi encontrado morto em sua própria residência na manhã de sexta-feira, 11, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo consta, colegas de trabalho estranharam o fato de que Mauro ainda não havia chegado ao serviço e também não atendia as ligações. Eles resolveram ir à casa dele, onde morava sozinho, para averiguar a situação.

No local — que fica no Jardim Brasília — encontraram o jovem já morto. Ele havia morrido horas antes. Amigos de Mauro afirmaram que ele sofria problemas de convulsões, mas a causa da morte ainda é desconhecida.

A tragédia chocou a cidade. Nas redes sociais, vários jovens publicaram fotos de lamentações e homenagens a Mauro.

Mauro foi velado ontem, 12, e sepultado também na mesma data.