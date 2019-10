Santa Cruz elege novo Conselho Tutelar

Vencedores vão assumir

mandatos a partir do ano que vem

No domingo, 6, a população de Santa Cruz do Rio Pardo elegeu os cinco novos conselheiros tutelares que irão compor a gestão 2020-2023.

Após a fase inicial de provas e seletivas, nove candidatos chegaram à disputa nas urnas.

Ana Paula Raimundo Bianchi de Oliveira, com 281 votos, foi a primeira colocada, seguida por Amélia Pastore (147), Pedro Victor de Souza Ramalho (125), Poliana dos Santos Pereira Zapater (114) e Daniela Maria Almeida Tavares da Silva (78). Brancos e nulos somaram 8 votos.

A eleição dos novos conselheiros acontece num período tenso para o prefeito Otacílio Parras (PSB).

O edital foi contestado por vários concorrentes. Já corre, inclusive, um processo na Justiça, movido pelo candidato Eduardo Manrique — que alegou ter, no edital, uma afronta ao direito de ampla defesa, já que, segundo o documento, não é permitido o ingresso de recurso.

Além disso, outras pessoas já reclamaram nas redes sociais que foram reprovadas no exame médico, o que não acontece usualmente.

Também não houve sequer a mínima divulgação da eleição para a imprensa local, o que provocou um número baixo de votantes.

A única publicação informando a eleição foi da própria prefeitura, através do Facebook, cinco dias antes do processo. Numa foto, estavam os oito candidatos ao Conselho.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não vinculado a nenhuma jurisdição, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos por lei.