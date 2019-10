Projeto de Pinhata prevê a redução salarial só em 2020

Presidente da Câmara garante que proposta

vai entrar em discussão na próxima sessão

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), anunciou que o projeto de reestruturação salarial que visa reduzir salários de comissionados já está pronto e será apresentado para discussão na próxima sessão. Segundo ele, já houve até um parecer jurídico do procurador João Luiz de Almeida Júnior, favorável à tramitação da matéria. Os altos salários pagos pelo Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo provocou um impasse entre os vereadores. Os governistas dizem que também defendem a redução, mas apenas para a próxima legislatura, que começa em janeiro de 2021.

Pinhata quer antecipar em pelo menos um ano as mudanças salariais. A estimativa, segundo ele, é a economia de pelo menos R$ 318 mil em cada exercício. “Quem ganha R$ 15 mil, vai ganhar R$ 5 mil. E, quem ganha R$ 6 mil, passará a ganhar R$ 4 mil”, explicou o presidente.

O problema dos altos salários começou há décadas, quando a Câmara foi aprovando sucessivos projetos que incorporaram bvenefícios aos funcionários comissionados. A discrepância criou um problema jurídico que ainda não foi enfrentado: a isonomia salarial no município. Afinal, um motorista da prefeitura ganha muito menos do que o motorista da Câmara. Segundo alguns julgados, Legislativo e Executivo formam o Poder Municipal e, portanto, devem obedecer as mesmas leis e faixas salariais.

Os benefícios deram aos comissionados, por exemplo, benefícios que são exclusivos de servidores públicos concursados. Em Santa Cruz, à exceção dos agentes políticos (prefeito, vereadores e secretários), qualquer outro cargo comissionado tem direito a anuênio, quinquênio e outros “penduricários” que aumentam sucessivamente os vencimentos.

“Isto só existe em Santa Cruz. Em nenhuma outra cidade da região os comissionados têm estes benefícios iguais aos concursados”, disse o vereador. No entanto, para retirar estes benefícios de funcionários comissionados será necessário mudar a Lei Orgânica. Além disso, há controvérsia sobre os direitos de trabalhadores que já incorporaram os valores aos salários. Por isso, o vereador avalia que este é um problema para ser resolvido mais adiante.

A ideia do presidente da Câmara não é apenas mudar a nomenclatura dos cargos. Ele pretende, com o seu projeto, definir novas funções e, na prática, com salários bem menores.

Pinhata disse que não deseja demitir nenhum comissionado. “Se fôssemos exonerar alguém, poderíamos ter que pagar, em alguns casos, cerca de R$ 100 mil, e isso é muito oneroso ao município”, afirmou.

Para Pinhata, após estudos feitos pela própria Câmara, o alto custo das exonerações vai acontecer porque alguns ex-presidentes da Câmara desrespeitaram direitos trabalhistas, como licença prévia e outras garantias que seguem as leis municipais, como o quinquênio — que é o abono salarial ao funcionário público a cada cinco anos.

Ele também citou outros abusos, como a contratação de novos servidores com carga horária muito reduzida. Neste ponto, ele admitiu que não pode fazer qualquer modificação, pois trata-se de servidores concursados. “Mas é um absurdo, afirmou.

O projeto ainda não passou pelas comissões, como a de Justiça e Redação, mas Pinhata tem esperanças de que os colegas sejam favoráveis, uma vez que a vigência dos novos salários só vai acontecer no próximo ano.

Ele admite, entretanto, que há um movimento interno na Câmara contra a redução salarial. “Isto é normal, porque ninguém gosta de ter o salário diminuído. No entanto, são cargos comissionados e eles precisam entender. Mas eu vejo reuniões com vereadores a portas fechada e conversas nos corredores”, disse.