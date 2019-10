Sarampo tem dois casos sob investigação

Relatório divulgado pela secretaria de Gestão e Comunicação na sexta-feira, 11, indica que há dois casos suspeitos de sarampo em Santa Cruz do Rio Pardo. Até uma semana atrás, a preocupação era sobre uma suspeita.

Os pacientes, segundo a secretearia de Saúde, aguardam os resultados dos exames, mas, aparentemente, estão fora de perigo — já que apresentaram melhora no quadro clínico.

A prefeitura segue com a campanha de prevenção ao sarampo, que já matou mais de cinco pessoas em São Paulo.

Até o dia 25 de outubro, o foco da campanha será crianças de seis meses a 4 anos e 11 meses.

Aos adultos, o período será de 18 a 30 de novembro. A campanha será promovida em uma unidade de saúde por dia, até que atinja todos os bairros de Santa Cruz do Rio Pardo.

Às segundas-feiras, as vacinas serão realizadas na vila Fabiano, Mathias e no bairro da Estação. Nas terças, no Centro de Saúde 2, na avenida Tiradentes. Na quarta-feira, novamente na vila Mathias e Santa Aureliana. Na quinta-feira, a vacinação será na Estação, São João e Centro de Saúde 2. Às sextas, por fim, no Parque das Nações.

