Vereadores entregam homenagens a órgãos e moradores da cidade

Na sessão de segunda-feira, 7, os vereadores entregaram três moções de congratulações a órgãos e pessoas de Santa Cruz do Rio Pardo. A homenagem já é tradicional na Câmara Municipal, que costuma entregar certificados a instituições ou pessoas que se destacam.

O primeiro homenageado da noite foi o Corpo de Bombeiros. O motivo da reverência, proposta pelo vereador Cristiano Miranda (PSB), foi o “excelente trabalho realizado pela corporação no combate ao incêndio nas margens do ribeirão Mandassaia”, que ocorreu no dia 9 de setembro. Estavam presentes, além do comandante, vários bombeiros da corporação.

Também foram homenageados os jovens voluntários que promoveram ações no “Dia Mundial da Limpeza em Santa Cruz”, que aconteceu em 21 de setembro e resultou uma faxina em vários bairros da cidade.

O vereador Luciano Severo, que propôs a moção, ressaltou que a organização foi feita sem fins lucrativos. Todos os jovens receberam certificados das mãos do vereador, entre eles as líderes do movimento na cidade, Amanda Darroz e Isadora do Monte.

Os vereadores também entregaram moção ao jornalista Sérgio Fleury Moraes, diretor do DEBATE, pelos 42 anos que completou o jornal. Ele lembrou que, durante as mais de quatro décadas de existência do jornal, a primeira bandeira foi justamente contra a Câmara, com críticas a um estranho tipo de censura que perdurou até 1983. Na época, não era permitido gravar ou fazer fotografias no interior da Câmara durante as sessões legislativas.

