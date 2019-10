Artista de Santa Cruz é destaque em evento nacional de arte Naïf

Fátima Camargo foi a segunda

colocada a Mostra Nacional de Arte Naïf

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A artista santa-cruzense Fátima Camargo obteve a segunda colocação na Mostra Nacional de Arte Naïf , que aconteceu no início de outubro na cidade de Suzano/SP.

A primeira colocação foi para Shila Joaquim, de Espírito Santo, e a terceira ficou com Terezinha Sordi, da cidade de Ribeirão Preto.

Não é a primeira vez que Fátima Camargo se destaca num festival. Em 2017, ela recebeu o prêmio Aquisição na Primeira Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação, evento que ocorreu em Socorro-SP e que contou com grandes nomes da arte Naïf a nível nacional.

Organizadores da Mostra Nacional, de Suzano, chegaram a afirmar que “a obra de Fátima é inconfundível, já que suas obras com rostos redondos e bochechas rosadas são sua marca registrada”.

Para o evento, a artista santa-cruzense produziu duas obras. O tema delas foi a preservação do Meio Ambiente.

A obra premiada de Fátima tem o nome de “Repovoamento de Peixes num Rio Despoluído”. Uma outra obra, “Plantio de Reserva Ambiental em torno de um Lago”, apesar de não ter recebido prêmio, também foi elogiada. As duas obras convidaram o público a refletir sobre a questão da preservação e a importância em deixar algo para as futuras gerações. Segundo integrantes da Mostra Nacional, Fátima já se tornou um símbolo na produção de arte Naïf brasileira.

Em setembro, a santa-cruzense foi a convidada de honra de um importante evento de Naïf: a Bienal Internacional, que aconteceu em Socorro. Em outra ocasião, ela também já expôs em Serra, uma cidade de Espírito Santo.