Donos de imóveis terão que refazer canteiros em avenidas

Medida busca evitar a impermeabilização do solo da

região; proprietários serão obrigados a refazer as calçadas

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo começou a notificar os proprietários de imóveis nas avenidas Cyro de Mello Camarinha e Batista Botelho para que eles reconstruam os canteiros das calçadas nos padrões originais.

A medida faz parte de uma série de recomendações feitas pelo Ministério Público e acatadas pela administração, que visam reverter o processo de descaracterização das tradicionais vias da cidade e também evitar a impermeabilização do solo.

Tocos de árvores e plantas que pudessem colocar em risco os pedestres, como Cactus, por exemplo, já foram arrancadas pela própria prefeitura, que também realizou o replantio de algumas espécies.

Agora, o município está notificando os donos de imóveis que concretaram as calçadas. Eles terão de refazer os canteiros, que originalmente tinham uma passagem de gramado.

“O proprietário é dono do terreno e não do canteiro. Ele terá que corrigir, pois deu causa àquela irregularidade, sabendo ou não sabendo”, afirmou o promotor do Meio Ambiente Vladimir Brega Filho.

A principal justificativa para as reformas é evitar que avenidas conhecidas pela sua vasta arborização sofram a falta de espaço para a vazão das aguas pluviais.

O caso começou em 2014, após a denúncia de um munícipe ao MP sobre os cortes das tradicionais arvores ‘Sibipirunas’, características daquela região. Um inquérito foi instaurado e, durante a investigação, outras situações foram apuradas, como a descaracterização das calçadas.

Estudos sobre a possibilidade do tombamento das avenidas Cyro de Mello Camarinha e Batista Botelho chegaram a ser realizados, tanto por órgãos ligados à prefeitura, como ao MP. Porém, concluiu-se que o caso era apenas de assegurar a manutenção das vias, e não de tombamento.