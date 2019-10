Novos CEPs causam transtornos em Santa Cruz do Rio Pardo

Sites de compra ainda não

atualizaram as numerações

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A mudança no Código de Endereçamento Postal (CEP) de Santa Cruz do Rio Pardo, que passou a valer desde o dia 1º de outubro, tem causado confusão entre os moradores. O município deixou de ter o CEP único 18900-000 e adotou numerações individuais por logradouro. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa agora tem seu próprio CEP. Umas das principais queixas a alteração realizada pelos Correios, é que a maioria dos sites de compra e serviços na internet ainda não atualizou os dados. Naqueles em que o cadastro é de preenchimento automático, a única opção disponível é a do número antigo.

Na região, além de Santa Cruz, os municípios de Pratânia e Piraju também tiveram a mesma alteração. De acordo com os Correios, a nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. Em nota, a estatal informou que, da sua parte, a implementação já está consumada. “Quanto mais rápido os moradores fizerem a comunicação junto aos prestadores de serviços, empresas e sites que utilizam os Correios, mais rápida será a transição do CEP antigo para o novo. Ao longo do tempo, a tendência é que não sejam feitas mais postagens com o CEP antigo”, afirma o documento. A reportagem questionou os Correios sobre as reclamações de que em determinados sites de compra ou serviços online o campo de preenchimento de informações não dispõe das novas numerações. A resposta foi: “Entrar em contato com a empresa/site e solicitar a atualização”.

Na semana passada, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo disponibilizou em seu site a lista com todos os novos CEPs nas áreas urbana e rural do município. O arquivo pode ser baixado na aba “Serviços e utilidades”, no item “Implantação CEP”.