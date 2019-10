Escritora expõe deficiência em livro

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Autora do livro “A Pequena Borboleta”, lançado no final do mês passado durante o evento de criação da Academia Santa-cruzense de Letras, a professora Dulce Scarpin tem a quem puxar. O pai, um agricultor, sempre gostou de escrever, mesmo não tendo muito estudo. Professora de educação infantil municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, ela conta, feliz, que a história de uma pequena borboleta é o seu primeiro livro.

Aliás, Dulce teve uma espécie de “incentivo” a partir de um problema físico. Ela sofreu um acidente sério há muitos anos e perdeu parcialmente o movimento da mão esquerda. Nada que prejudique seu trabalho, mas a verdade é que Dulce ficou com vergonha da deficiência, que quase nem se percebe. “Eu escondia a minha mão porque não me aceitava, tinha muita vergonha”, disse.

Mas numa missa de Natal, quando todos se dão as mãos após o “Pai Nosso”, Dulce novamente ficou nervosa. Alguém poderia perceber a deficiência nas mãos. Ao se virar, porém, quem estava ao seu lado era um homem sem um dos braços. “Aquilo me marcou muito. Eu reclamando da minha mão e outros com problemas ainda maiores”, contou. A partir daquele momento, Dulce passou a se aceitar e sua vida mudou. Faltava, porém, colocar sua história no papel.

Um dia, há mais de vinte anos, quando dava aulas, uma borboleta entrou na sala de aula. Aparentemente, o bichinho tinha uma asa diferente da outra. “Eu me vi naquela borboleta e criei a história que ficou guardada durante tanto tempo”, afirmou. Até que, neste ano, os amigos a incentivaram a publicar um livro infantil.

Pois é justamente a história de uma borboleta que nasceu com as asas diferentes, uma delas menor e mais frágil. Por conta disso, a borboletinha sentia vergonha e nem saía de seu cantinho. Com o apoio da mãe, ela vence o preconceito e passa a sentir o prazer de voar.

A exemplo da amiga Noriko Izumi Kawabata, Dulce Scarpin também acredita no futuro do livro impresso num mundo cada vez mais digital. “Ainda bem que nós trabalhamos com crianças muito pequenas. É que o livro ainda encanta muito nesta idade, pois fazer o mesmo com um adolescente é mais complicado, justamente porque temos a concorrência do celular”, afirmou.

Para a professora, “até começar a cair os dentes de leite”, a criança adora livros. “Depois disso elas costumam perder este hábito por conta dos celulares e das redes sociais. Nosso grande desafio é não permitir que este hábito da leitura de livros se perca”, disse.

O livro de Dulce é ilustrado pelo santa-cruzense Diogo Ladeira, que hoje trabalha em Bauru.