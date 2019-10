Medicina em alta definição

Novos equipamentos permitem imagens realistas e diagnósticos

mais precisos, inclusive semelhança do filho com os pais

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Na linha de frente da corrida tecnológica, além de setores como o militar e o de comunicações, a área médica é umas das que mais recebe investimento e apresenta avanços espantosos. No campo do diagnóstico por imagem, por exemplo, já é possível observar se o bebê, no útero, se parece mais com o pai ou com a mãe; um micro tumor de mama, do tamanho de um caroço de arroz, não passa despercebido e é identificado com precisão através de ultrassonografia computadorizada. Porém, apesar de grande aliada e indispensável nos dias de hoje, a tecnologia não afasta a importância da investigação clínica, baseada, principalmente, na conversa com o paciente. Isto é o que defende o ginecologista e obstetra José Antônio Torres Peres, de Santa Cruz.

Com mais de 40 anos de profissão, Peres acompanhou boa parte da evolução tecnológica e o seu impacto no dia-a-dia dos médicos. “Hoje, o ginecologista e obstetra não consegue viver sem esses equipamentos. A qualidade da imagem das ressonâncias e mamografias é muito grande, conseguindo diagnosticar tumores menores de um centímetro de diâmetro. Isto possibilita o diagnóstico precoce e aumenta as chances de cura neste estágio”, afirmou. O médico conta que os primeiros modelos de aparelho de ultrassonografia mostravam apenas riscos e sombras, enquanto os de hoje possibilitam imagens bastante realísticas. “É como comparar uma locomotiva a vapor com um trem bala”, exemplificou.

Peres se recorda de que, no início dos anos 1980, quando montou seu consultório e instalou o primeiro aparelho de ultrassom, o equipamento praticamente ocupava todo um cômodo. “Era da marca Siemens. A imagem era formada por sombras e os registros feitos em antigas câmeras fotográficas tipo Polaroid”, disse. “Para medir a cabeça do feto, tínhamos que usar uma régua”, lembra Peres.

Hoje, a qualidade dos cristais que capturam as imagens e os processadores dos computadores entregam para o médico um resultado já filtrado, sem ruídos, nítido e fiel. Com imagens em 3D, é possível identificar perfeitamente os traços fisionômicos de um feto e avaliar se ele se parece mais com a mãe ou com o pai. “Recentemente adquirimos este equipamento. Só não conseguimos ver a cor dos olhos ainda ”, diz.

Humanização

O ginecologista José Antônio Peres é um entusiasta das novas tecnologias, mas ressalta que a atuação do médico deve se basear, essencialmente, no exame físico e na anamnese, que é uma espécie de entrevista feita com o paciente, na qual ele é submetido a uma série de perguntas que ajudarão o médico a fazer o diagnóstico. A anamnese médica é um procedimento fundamental para estabelecer o diagnóstico preciso e instituir as condutas terapêuticas mais adequadas às condições clínicas do paciente. “Sou formado em uma época em que a clínica era fundamental e ainda me baseio totalmente nisso. Não existe diagnostico sem exame clínico”, declarou. Peres diz que os equipamentos são complementares. “Eles vão adicionar informações aquilo que estou imaginando a partir do exame clinico”, afirmou.

Em meio a campanha “Outubro Rosa”, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo do útero, o ginecologista faz um alerta sobre os tipos de exames mais adequados para cada faixa etária. “Mulheres acima dos 40 anos devem fazer a mamografia, tendo a ultrassonografia como complemento.

Para as mulheres mais jovens, que nunca engravidaram e nem amamentaram, a ultrassonografia é o mais indicado”, afirmou Peres.