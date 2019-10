João Zanata: ‘Virtudes e vilanias’

Virtudes e vilanias

João Zanata Neto *

Da Equipe de Colaboradores

Desce o sol, nasce a Lua. Um dia se foi. É bom sempre contemplar o horizonte e ter aquela sensação de um universo em movimento. Somos eternos passageiros a revolver um giro dentro de outro vórtice. Há três mundos: uma a imaginar, outro a enfrentar e outro a almejar. É possível o impossível quando se imagina. O possível é impossível quando não se sonha. A vitória é possível quando parece impossível.

Não somos persistentes ou teimosos. É que simplesmente não temos escolhas. A necessidade faz as suas alternativas. Ela é uma gota de água na garganta seca. Ela é a imperatrix mundi e como é bom satisfazê-la. Somos sectários sem vontade, rastejando no deserto infinito e como é valiosa aquela sombra amena. Ao menos um alento neste mundo cão.

Faz diferença andar ereto?! É para se sentir humano, quem sabe?! É um ledo engano de todo rastejador ou é a hipocrisia de quem quer enganar a si mesmo? Ao menos fomos inocentes quando éramos quadrupedes na infância. Se engatinhar é um ato ancestral, não somos descendentes dos símios.

Desce a Lua e nasce o Sol. Uma noite se foi. É sempre bom experimentar os primeiros raios abrasadores de luz. É um convite à meditação. Mas, é razoável meditar quando o tempo não dá descanso?! Quem é que pode repousar quando no máximo dá para retardar?! O mundo não é incoerente e insensato. Ele é lógico em sua naturalidade. Nestes termos não existe o natural. A lei da natureza não foi criada. Ela é só percebida.

Há três mundos: um das causas e efeitos, outro das causas desconhecidas e um outro artificial – a nossa imitação mais barata da criação.

Quando o possível é possibilitado, somos imitadores. Quando o impossível é possível, somos imaginativos. Quando o impossível é possível, ele nunca foi impossível. A possibilidade dentro da impossibilidade é a mera suposição.

Não somos determinados e inteligentes. A necessidade impõe as suas lógicas. Satisfazer os domínios naturais é tentar controlar causas e efeitos. A inteligência que se exige é saber como controlar e usar. Mas, somos sectários do desejo, rastejando e implorando por toda gota de luxuria. Como é valiosa a glória imérita dos seres bacantes que no vapor dos vinhos deliram a poesia carnal.

Faz diferença um andar blasé?! A indiferença é a máscara implacável do egocêntrico. É para se sentir indivíduo, quem sabe?! Mas, onde está o individual ante a incerteza da personalidade?! Todo imbecil tem um ar de nobreza. Em toda realeza há um desejo mitológico. Em todo Panteão que se ergue do solo aos céus há um delírio. Ao menos fomos verdadeiros quando o mundo era antropocêntrico, retirando toda aura celestial de cada cabeça medíocre. O mundo não precisa das alucinações de grandeza.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.