Grave acidente mata dois e fere outros três

Santa-cruzense Hugo Vieira é uma das vítimas;

filha de apenas um ano e oito meses está grave

Um grave acidente matou duas pessoas e feriu outras três durante a tarde de terça-feira, 15, na vicinal Monsenhor Francisco Vandermas, em Bernardino de Campos.

Entre os envolvidos há uma família santa-cruzense, cujo pai, Hugo Vieira, morreu ainda no local da tragédia. Ele ficou preso nas ferragens durante mais de 40 minutos e, ao ser retirado, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Sua filha, de um ano e oito meses, está em estado grave na UTI de Ourinhos. Os santa-cruzenses estavam num veículo Palio.

O acidente envolveu três veículos — Palio, Celta e um Onix. Tudo indica que o Palio e o Celta estavam em alta velocidade. O velocímetro dos dois parou em 145km/h e 125km/h, respectivamente.

A polícia suspeita que um dos carros invadiu a pista contrária, mas a perícia ainda não conseguiu identificar qual deles e segue investigando.

A outra vítima estava no Celta e morreu na hora. Era Rogério Paulino Ribeiro, 31, que trabalhava numa empresa de Bernardino de Campos. No Chevrolet Onix estava uma moradora de Avaré, cujo nome não foi divulgado. Ela seguia atrás de um dos veículos e sofreu ferimentos leves.

O local do acidente foi interditado por mais de duas horas e o trânsito teve de ser desviado para uma estrada rural.

A criança de um ano e oito meses segue internada em estado grave. Segundo informações, sua situação é crítica. Ela respira por aparelhos.