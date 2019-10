Empresa de ônibus sofre sabotagem

Empresa de ônibus “Del Oeste”, citada

na “CPI da Riopardense” de Piraju,

teve sete ônibus com motores danificados

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Enquanto o relatório final da “CPI da Riopardense” continua lacrado e aguarda o julgamento de um recurso do vereador Leonardo Tonon, depois de ter sido arquivado por despacho do presidente, um ato de sabotagem causou prejuízo à empresa de ônibus “Del Oeste”, de Piraju, no início da semana passada. A Del Oeste também foi citada durante os trabalhos da CPI como integrante de um cartel para se beneficiar, juntamente com “Riopardense” e outras, dos serviços de transporte coletivo na cidade.

O ato criminoso teria acontecido provavelmente na madrugada de segunda-feira, 12, no pátio da “Del Oeste”, na área urbana de Piraju. A empresa perdeu a concessão do serviço de transporte coletivo da prefeitura, mas ainda possui contrato com uma associação de estudantes para o transporte de universitários.

Durante a “CPI da Riopardense”, os vereadores tiveram problemas para intimar o proprietário da empresa a depor na Câmara. Em maio, o vereador Érico Tavares, que presidiu a CPI, informou ter sido agredido na sede da “Del Oeste” quando tentava intimar o empresário Pedro Henrique. Aliás, foi um ex-funcionário da empresa que denunciou o suposto pagamento de propina ao prefeito por intermédio de Samuel Silva Santos, dono da “Riopardense”.

Açúcar no motor

No final da tarde de terça-feira, seis ônibus da empresa que deixaram o pátio e começaram a buscar estudantes nos pontos, um a um começaram a quebrar no meio da rua. Os motoristas pediram ajuda aos mecânicos da empresa, que imediatamente vistoriaram os motores.

Segundo a direção da “Del Oeste”, criminosos teriam entrado na sede da empresa e colocado açúcar nos motores. O ato teria sido premeditado, pois somente os ônibus que fazem as linhas das faculdades tiveram seus motores danificados. Pelo menos um ônibus não conseguiu sequer voltar para a garagem e provavelmente teve o motor fundido.

O açúcar provoca uma reação interna que trava o motor. Os mecânicos encontraram restos do produto na tampa do carter de todos os ônibus. A direção da Del Oeste avalia que o prejuízo em cada veículo pode chegar a R$ 30 mil.

Não havia vigia no final de semana, mas há uma família que mora no pátio. Entretanto, ninguém viu nada. A empresa registrou queixa e peritos inspecionaram os veículos e possíveis pistas. A Polícia Civil está investigando os responsáveis pelo ato criminoso.