MP volta a investigar Lourival

Ministério Público instaurou inquérito civil e reabriu

investigação sobre contratos com Santa Casa e UPA

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Caiu por terra o argumento mais importante da Comissão de Ética para arquivar a denúncia contra o vereador Lourival Heitor (DEM), líder do prefeito Otacílio na Câmara, que mantém contratos com entidades que recebem dinheiro público. No início da semana passada, a promotora Paula Bond Peixoto baixou portaria evoluindo peças de informação para um inquérito civil que vai apurar suspeitas de improbidade administrativa e infração à Lei Orgânica do Município. Na prática, o caso está sendo reaberto.

O Ministério Público já havia arquivado em maio de 2018 uma representação anônima apresentada cinco meses antes, pedindo uma investigação sobre os contratos do vereador com a Santa Casa de Misericórdia e com a Abedesc, entidade que possui contrato com o município para a administração da UPA — Unidade de Pronto Atendimento — do bairro da Estação.

No entanto, posteriormente surgiram novas informações, algumas do próprio Lourival, que em 2018 informou ao Ministério Público que sua empresa de radiologia, a Tec Rad, não possuía vínculos com a Santa Casa e, na verdade, prestava serviços à empresa “BLM Imagem & Diagnóstico” como terceirizada. Ele apresentou como “prova” um contrato da BLM com a Santa Casa, datado de 10 de abril de 2017. No entanto, esta empresa só foi constituída legalmente em setembro daquele ano.

De acordo com a portaria da promotora, o próprio juiz da 1ª Vara Judicial da comarca remeteu ao Ministério Público documentos de um processo que demonstram ter o vereador Lourival Heitor, na condição de sócio da empresa Tec Rad, celebrado contrato com a Abedesc para fins de locação de equipamentos e fornecimento de insumos para diagnósticos por imagem na UPA. Ao mesmo tempo, informações do DEBATE mostraram que Lourival prestou serviços para a Santa Casa de Misericórdia em 2017. Por fim, a promotora lembra a contradição entre o contrato da BLM apresentado por Lourival em 2017 e a data na qual a empresa foi efetivamente constituída.

Segundo a portaria, existe a necessidade de apurar se houve afronta ao artigo 37 da Lei Orgânica do Município, “fato que pode configurar ato de improbidade administrativa em razão da inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da impessoalidade”.

A promotora determinou a notificação do vereador Lourival Heitor para que preste “esclarecimentos que entender necessários”. Além disso, Lourival deverá remeter cópia do contrato que teria sido celebrado entre a empresa dele, a Tec Rad, e a “BLM Rabelo Oliveira Imagem & Diagnóstico”.

O Ministério Público também oficiou a Santa Casa de Misericórdia para que comprove documentalmente quem eram os profissionais que prestaram os serviços de diagnóstico por imagem de tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia e raio-X convencional e especializado.

A promotora também requisitou várias páginas da peça resultante do arquivamento da denúncia anônima apresentada em 2018.

Incompatibilidade

Mesmo assim, Lourival continuou mantendo vínculos — empregatícios ou empresariais — com a Santa Casa e a UPA, unidade municipal administrada por entidades que recebem dinheiro público. No caso desta última, Lourival teve contratos com a Gepron — que assumiu a UPA no final de 2012 e só deixou os serviços em setembro de 2017, já no governo de Otacílio Parras — e a Abedesc, atual administradora da unidade de saúde. Todas as contratações foram feitas sem licitação.

A Gepron, que segundo o próprio Lourival já teve o vereador como funcionário, acusa o prefeito Otacílio Parras de não ter cumprido financeiramente o contrato assinado entre a entidade e o município.

De acordo com a Lei Orgânica do Município, é vedado ao vereador ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor, decorrente de contrato com empresa jurídica de direito público do município, ou nela exercer função remunerada. A defesa de Lourival diz que a Santa Casa e a Abedesc são entidades de direito privado, mas a questão é controvertida. Há posições da jurisprudência e inúmeros pareceres de juristas que defendem a proibição deste tipo de contrato.

A Constituição Federal, por sua vez, diz que o vereador não pode celebrar contratos com o município, órgão de sua administração indireta ou até empresa concessionária de serviço público.

No caso de Lourival, só existiria legalidade caso existissem cláusulas uniformes — ou seja, uma licitação pública.